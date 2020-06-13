الأقصر تنجح فى علاج 863 من مصابي كورونا.. منهم 621 بمستشفى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

نجاح كبير حققت مستشفيات الحجر والعزل الصحى بمحافظة الأقصر بالمساهمة فى تقديم أفضل خدمات للمصابين داخل المستشفيات المخصصة للعزل، والتى تشمل مستشفى إسنا التخصصى، ومستشفى الأقصر العام للعزل، والمدينة الشبابية بالطود للعزل، ومستشفى العديسات للعزل، ومؤخراً مستشفى صدر إسنا التى تكشف وتفحص الحالات وتنطلق فى العزل خلال الأيام المقبلة بعد إحلالها وتجديدها بالكامل بتبرع أحد المواطنين.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع"، سلسلة النجاحات والقائمة الكاملة للمصابين الذى تعافوا وتم شفاؤهم تماماً من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى الآن فى محافظة الأقصر..

مستشفى إسنا للعزل تصل لأكبر نسبة شفاء بـ621 حالة وتجرى 11 عملية ولادة قيصرية

وفى هذا الصدد حققت مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب الأقصر، أكبر عدد شفاء لمصابى كورونا بين مستشفيات العزل حتى الآن، حيث وصلت أعداد المتعافين حتى الآن لأكثر من 621 متعافى، كما نجحت فى إجراء 11 عملية ولادة قيصرية بجانب جلسات الغسيل الكلوى المتكررة للمصابين بالفيروس داخل المستشفى.

وفى هذا الصدد صرح قائد فريق العزل بمستشفى إسنا للحجر الصحى بمحافظة الأقصر، أنه نجحت فرق العزل الطبى وفريق التمريض بالمستشفى حتى الآن فى دعم علاج وشفاء أكثر من 621 حالة حتى الآن بنجاح كبير للفرق الطبية بالمستشفى، حيث يقدم الجميع أفضل ما لديهم لخدمة المصابين على مدار الـ24 ساعة دون كلل أو تقصير مع أحد.

مستشفى الأقصر العام تنجح فى تعافى 39 مواطن من كورونا وتجرى 3 عمليات ولادة وعملية لطفل وجلسة غسيل كلوى

أما مستشفى الأقصر العام والتى أعلنت أعلنت محافظة الاقصر فقد تقرر أن يتم تخصيص عدد 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات والأقصر العام إلى 64 سرير عناية مركزة.

وبعد تشغيل مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، وحتى الآن، تم خروج 39 حالة من المواطنين عقب تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحويل عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية.

مستشفى العديسات للعزل تنجح فى شفاء 41 حالة بعد خروجهم من العناية المركزة

أما فى مستشفى العديسات للعزل الصحى فقد احتفلت على مدار الأيام الماضية وحتى الآن، بخروج 41 حالة شفاء من كورونا وخروجهم إلى منازلهم بأتم صحتهم، وذلك بعد قرار صحة الأقصر بتشغيل مستشفى العديسات لإستقبال الحالات التى تحتاج للرعاية المركزة، وتم خروج الحالات المتعفية من كورونا من المستشفى.

المدينة الشبابية بالطود تصل لأكثر من 162 حالة شفاء من كورونا عبر 4 فرق للعزل

أما المدينة الشبابية بالطود فقد نجحت منذ 19 أبريل الماضى وحتى الآن فى خدمة علاج وشفاء أكثر من 162 حالة من فيروس كورونا، حيث أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، فى 19 أبريل الماضى عن خروج أول حالتين بعد تعافيهما وشفائهما من كورونا وسط أجواء مبهجة بين الفريق الطبى والتمريض المتواجدين لخدمة المصابين والحالات التى تحولت نتائجها لسلبية داخل المدينة الشبابية، وذلك فى أول خطوات النجاح بموقع عزل المصابين الذين تحولت نتائجهم من إيجابية لسلبية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمحافظة الأقصر بمقر المدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود، وتوالت بعدها النجاحات بخروج الحالات لتصل لـ162 حالة شفاء.

مستشفى صدر إسنا تنجح فى سحب المسحات لـ201 حالة وتقديم العلاج المنزل لـ356 حالة

أما فى مستشفى صدر إسنا، فقد أعلن مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أن كان قد صدر قرار بتجهيز 320 مستشفى جديدة للعزل والفرز، ولم تكن مستشفى صدر إسنا أو أرمنت داخل الخطة، ولكنه تواصل مع المسئولين لدخول صدر إسنا بالخطة، وهو ما حدث بالفعل وتم البدء فى العمل لخدمة الحالات المشتبه بإصابتها والمصابة بمدينة إسنا الأكبر فى محافظة الأقصر.

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تم حتى اليوم التحليل لـ201 حالة وأخد مسحات لهم، وتقديم العلاج لـ356 حالة من الأهالى وحالتهم حالياً مستقرة تماماً.























































