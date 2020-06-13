اليوم السابع
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اعرف مخاطر تأخير العشاء ..ارتفاع السكر أبرزها

السبت، 13 يونيو 2020 05:00 ص
اعرف مخاطر تأخير العشاء ..ارتفاع السكر أبرزها تناول الطعام
كتبت هند عادل

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تناول العشاء المتأخر يعرض صحة الانسان للخطر ومضاعفات خطيرة أهمها ارتفاع مستويات السكر في الدم، ووجدت دراسة حديثة أن تناول العشاء المتأخر يمكن أن يسبب زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر بغض النظر عن السعرات الحرارية، فتناول العشاء الساعة 10 مساءً بدلاً من الساعة 6 مساءً قد يؤثر على جلوكوز الدم والقدرة على حرق الدهون، وفقا لتقرير لموقع healthline الطبي.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام في وقت متأخر لديهم مستويات ذروة من السكر في الدم أعلى بنسبة 20 % تقريبًا وانخفض حرق الدهون بنسبة 10 % ، مقارنة مع أولئك الذين تناولوا العشاء في وقت سابق.

الأكل المتأخر المرتبط بزيادة الوزن

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريرية التابعة لجمعية الغدد الصماء ، فإن تناول العشاء المتأخر مرتبط بزيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم ، بغض النظر عما إذا كانت الوجبة هي نفسها التي كنت قد تناولتها سابقًا.

وقال مؤلف  الدراسة الدكتور جوناثان سي جون أستاذ الطب في جامعة جونز هوبكنز كنا على علم بأبحاث أخرى تشير إلى أن تناول الطعام المتأخر مرتبط بالسمنة ، ولأن الارتباط ليس هو نفسه السببية ، فقد أردنا أن ننظر إلى هذا الأمر بطريقة أكثر صرامة، وأوضح جون أن فريق البحث أراد أن يفهم ما إذا كان تناول الطعام المتأخر يغير من عملية التمثيل الغذائي بطريقة تعزز السمنة.

وقال "لهذا السبب شرعنا في إجراء هذه التجربة العشوائية الخاضعة للمراقبة السريرية ، وأخذ الأشخاص الأصحاء وجعلهم يأكلون في وقتين مختلفين ، والتحكم في طعامهم ، والتحكم في نظامهم الغذائي ، والتحكم في أوقات نومهم أيضًا".

درس جون وفريق 20 متطوعًا صحيًا (10 رجال و 10 نساء) لمعرفة كيفية تناول عشاء التمثيل الغذائي لأجسادهم في الساعة 10 مساءً بدلاً من الساعة 6 مساءً، وذهب جميع المشاركين في الدراسة إلى النوم في نفس الوقت 11 مساءً، وتظهر نتائج الدراسة أن مستويات السكر في الدم أعلى ، وأن كمية الدهون المحروقة أقل ، عند تناول العشاء المتأخر ، حتى عندما يتناول الناس نفس الوجبة.

 


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السكر في الدم

السمنه

حرق الدهون

اضرار العشاء المتأخر

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