اليوم السابع
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فوائد الفراولة للصحة تقوى المناعة وتقلل مستوى السكر فى الدم

الخميس، 19 مارس 2020 03:00 ص
فوائد الفراولة للصحة تقوى المناعة وتقلل مستوى السكر فى الدم فوائد الفراولة
كتبت هند عادل

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الفراولة من الفواكه اللذيذة المحببة لدى الأطفال والكبار ولها فوائد هامة للصحة، حيث إنها  مصدر ممتاز لفيتامين سي والمنجنيز وتحتوي أيضًا على كميات كبيرة من  حمض الفوليك والبوتاسيوم، الفراولة غنية جدًا بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية ، والتي قد تكون لها فوائد لصحة القلب والسيطرة على نسبة السكر في الدم. 
 
ووفقا لما ذكره موقع healthline الفراولة الطازجة تحتوى على كميات كبيرة من الماء والقليل من الكربوهيدرات هذا يعني أن الفراولة  لاتؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم وتعتبر آمنة لمرضى السكري.
فوائد الفراولة للصحه: 

غنيه بالفيتامينات والمعادن

الفراولة مصدر غنى لفيتامين سي وهو مضاد للأكسدة وضروري لصحة المناعة والبشرة، لفراولة غنيه بالمنجنيز ، وهو مهم للعديد من العمليات في الجسم، الفراولة غنية بحمض الفوليك (فيتامين B9) وهو مهم لنمو الأنسجة الطبيعية ووظيفة الخلية  وهو أساسي للنساء الحوامل وكبار السن . 
 
تحتوى الفراولة على البوتاسيوم و يشارك هذا المعدن في العديد من وظائف الجسم الأساسية ، مثل تنظيم ضغط الدم، وتوفر الفراولة أيضًا الحديد والنحاس والمغنيسيوم والفوسفور والفيتامينات B6 و K و E.

يرتبط تناول الفراولة بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة فقد تحسن الفراولة صحة القلب وتخفض مستويات السكر في الدم وتساعد في منع السرطان.

صحة القلب

أمراض القلب هي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لدراسة أجريت في الأشخاص في منتصف العمر الذين لديهم عوامل خطر ثابتة لأمراض القلب ، قد تحسن الفراولة  من الكوليسترول الجيد (HD) ، وضغط الدم ، ووظيفة الصفائح الدموية، كما تساعد الفراولة على تحسين حالة مضادات الأكسدة في الدم، وتقليل الإجهاد التأكسدي، وتقليل الالتهاب، تحسين وظيفة الأوعية الدموية، وتحسين صورة الدهون في الدم، تقليل أكسدة الكولسترول الضار . 

تنظيم سكر الدم

عندما يتم هضم الكربوهيدرات ، يقوم جسمك بتكسيرها إلى سكريات بسيطة ويطلقها في مجرى الدم.
تعمل  الفراولة على ابطاء عملية هضم الجلوكوز وتقلل من الارتفاعات في كل من الجلوكوز والأنسولين بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات ، مقارنة بالوجبة الغنية بالكربوهيدرات بدون الفراولة ، وبالتالي قد تكون الفراولة مفيدة بشكل خاص للوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي وداء السكري من النوع 2.

الوقاية من السرطان

السرطان هو مرض يتميز بالنمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية، واثبتت الدراسات ثبت أن الفراولة تمنع تكوين الأورام في الحيوانات. 
الفراولة مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية بعضها له فوائد صحية قوية، تشمل الفوائد الصحية انخفاض الكولسترول وضغط الدم والالتهاب والإجهاد التأكسدي، علاوة على ذلك ، قد تساعد الفراولة  في منع حدوث ارتفاعات كبيرة في مستويات السكر في الدم والأنسولين.
 

الفراولة

فوائد الفروالة

ما هي فوائد الفراولة الصحية

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