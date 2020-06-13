اليوم السابع
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اطمن على نفسك.. اختبار هرموني يكشف إصابتك ببعض الأورام

السبت، 13 يونيو 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. اختبار هرموني يكشف إصابتك ببعض الأورام تحليل الهرمونات
كتبت فاطمة خليل

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اختبار "الكاتيكولامينات" من الاختبارات الهرمونية التي تكشف إصابتك ببعض الأورام، وهي هرمونات تصنعها الغدد الكظرية، وتقع فوق الكليتين، ومن هذه الهرمونات: الدوبامين، نوريبينيفرين، والأدرينالين، من خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على اختبار "الكاتيكولامينات" ومتى يطلبه الطبيب، بحسب موقع "webmd".

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أسباب طلب الطبيب اختبار الكاتيكولامينات
 

ترسل الغدد الكظرية الكاتيكولامينات إلى دمك عندما تكون مرهقًا جسديًا أو عاطفيًا، إنها تجعلك تتنفس بشكل أسرع، وترفع ضغط الدم، وترسل المزيد من الدم إلى الأعضاء الرئيسية، مثل الدماغ والقلب والكليتين.

قد يرغب طبيبك في اختبار مستوياتك إذا اعتقد أنه قد يكون لديك ورم نادر يؤثر على مستويات الهرمون لديك، إذا حدث ذلك ، فقد يسبب مشاكل أخرى ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو الصداع أو ضربات القلب السريعة.

تشمل هذه الأنواع من الأورام ما يلي:

-أورام القواتم والتي تتكون في منتصف الغدة الكظرية.

-الورم المظلي الذي يتشكل على السطح الخارجي للغدة الكظرية.

- ورم الخلايا البدائية العصبية، وهي سرطانات تبدأ في الخلايا العصبية وتظهر هذه في جهازك العصبي وتؤثر عادة على الرضع والأطفال دون سن 10 سنوات.

لا تحدث معظم حالات ارتفاع ضغط الدم بسبب الأورام، ولكن إذا كانت لديك مشكلات أخرى، مثل الصداع ، أو أنماط ضربات القلب غير المعتادة، أو آلام العظام ، أو فقدان الوزن ، أو التعرق ، أو صعوبة المشي أو الحركة، أو كتل في معدتك ، فقد يرغب طبيبك في اختبار الكاتيكولامينات لمعرفة ما إذا كان الورم قد يسبب هذه الأعراض.

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الاستعداد لاختبار الكاتيكولامينات
 

يمكن أن تؤثر الرياضة والتوتر على الكاتيكولامينات، سواء فى الدم أو البول لذلك قد يوصي طبيبك بعدم ممارسة أي تمرينات قوية وتجنب المواقف العصيبة قبل وأثناء الاختبار.

يمكن لبعض الأطعمة أيضًا أن تزيد من مستويات الكاتيكولامين لا يجب عليك تناول أو شرب ما يلي لعدة أيام قبل الاختبار:

-القهوة أو الشاي أو أي مشروبات أخرى تحتوي على الكافيين

-الشوكولاته والكاكاو بجميع أنواعه

-الموز

-الحمضيات ، مثل البرتقال أو الليمون

-الفانيليا (تجنب أي شيء يحتوي على خلاصة الفانيليا أو بنكهة الفانيليا)

-يمكن أن تؤثر بعض الأدوية، بما في ذلك الأدوية المستخدمة لمرض السكري والاكتئاب والعدوى، على مستويات الكاتيكولامين أيضًا وأخبر طبيبك عن كل الأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى.

 


اختبار الكاتيكولامينات

تحاليل الهرمونات

تحليل هرمونات الغدة الكظرية

الغدة الكظرية

اطمن على نفسك

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