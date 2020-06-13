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استثناء ماكرون من قواعد حجر الـ"14 يوما" فى لندن

السبت، 13 يونيو 2020 05:21 م
استثناء ماكرون من قواعد حجر الـ"14 يوما" فى لندن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
كتب محمد عبد المجيد

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أفادت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم السبت، بأن الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، سيعفى من إجراءات الحجر الصحى الإلزامى، التى تفرضها بريطانيا على الزائرين لمدة 14 يوما، ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الفرنسى وولى عهد بريطانيا الأمير تشارلز، فى لندن فى الـ18 من يونيو الجارى، فى أول زيارة خارجية يجريها منذ تفشى فيروس كورونا فى أوروبا.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك"، ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الزيارة تتزامن مع الذكرى الـ80 لما يعرف بـ"نداء المقاومة"، الذى أطلقه الرئيس الفرنسى السابق، شارل ديجول، من لندن للعسكريين والمواطنين الفرنسيين للصمود أمام الاحتلال النازى خلال الحرب العالمية الثانية.
 
ويمنح ماكرون خلال الزيارة، وسام جوقة الشرف إلى المملكة المتحدة، "تكريماً للشجاعة الهائلة التى أظهرها البلد بأسره والشعب"على حد تصريحاته، مما يجعلها المدينة السابعة عالميا التى تحظى بأعلى وسام استحقاق وطنى فى فرنسا.
 
يذكر أن الأمير تشارلز، 71 عاما ، قد أصيب بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى شهر مارس الماضي.
 
وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، سيقوم بزيارة لندن الخميس المقبل فى ذكرى إحياء مرور ثمانين عاما على دعوة شارل ديجول فى 18 يونيو 1940 للمقاومة، وفقا لما أعلنه مكتب الأمير تشارلز .
 
ومن المقرر ان يستقبل الأمير تشارلز الرئيس الفرنسى، الذى سيجتاز بحر المانش بعد أن يحضر صباحا الاحتفال التقليدى فى النصب التذكارى مون فاليريان فى المنطقة الباريسية.
 
ومن المقرر ان يلقى الرئيس الفرنسى  ايمانويل ماكرون غدا الاحد خطاب للمواطنين الفرنسيين، للوقوف على الأزمة الصحية التى تعيشها البلاد، وكذلك سبب الانتعاش الاقتصادى.
 
 

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