اليوم السابع
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ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى إسنا للعزل الصحى لـ 630 حالة

السبت، 13 يونيو 2020 10:30 ص
ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا بمستشفى إسنا للعزل الصحى لـ 630 حالة مستشفى إسنا للعزل الصحى تتصدر مستشفيات عزل مصر بشفاء 630 حالة
الأقصر – أحمد مرعى

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حققت مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب محافظة الأقصر، أكبر عدد شفاء لمصابى كورونا بين مستشفيات العزل بمصر حتى الآن، حيث وصلت أعداد المتعافين لأكثر من 630 متعافى، كما نجحت فى إجراء 11 عملية ولادة قيصرية بجانب جلسات الغسيل الكلوى المتكررة للمصابين بالفيروس داخل المستشفى.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور حسام فتحي مدير قسم الطوارئ بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، أن الدعم النفسي للمرضى يعد أحد المحاور المهمة للبروتوكول العلاجي المُتبع بالمستشفى، حيث إن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي والذي يعد الحصن الحصين للجسم للقضاء على فيروس كورونا، ولهذا عمل الفريق الطبي إلى إدخال السعادة بين جميع المصابين بالفيروس بصورة أكبر خلال الفترة الماضية.

وأضاف مدير قسم الطوارئ بمستشفى العزل الصحي بإسنا لـ"اليوم السابع"، أن مستشفى إسنا وكافة الفرق الطبية داخلها وفرق التمريض والعمال ورجال الأمن والنظافة يعملون على قلب رجل واحد ويواصلون العمل على مدى 24 ساعة، وتقديم أقصى ما لديهم من طاقة من أجل رفع معدلات التعافي بين المرضى وهو ما يتحقق بالفعل على أرض الواقع.

وكانت قد صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، وتحت إشراف طبي من الدكتور وهب الله عايش أخصائي مكافحة العدوي، أنه تم اليوم السبت الموافق 13/6، خروج عدد 9 حالات تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي للمتعافين والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

وأضافت مدير عام مستشفي إسنا التخصصي للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه من بين حالات الخروج حالة الولادة القيصرية التي تمت بالمستشفى وطفلتها، حيث تقدم جميع العاملين بالمستشفى بقيادة الدكتورة الهام محمود مدير عام المستشفى، واحتفل الجميع بخروج المتعافين وعمت الفرحة والسرور أرجاء المستشفي، ومن جانب آخر تقدم المتعافين بتقديم الشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض وجميع العاملين بالمستشفى بقيادة الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى علي تقديم الدعم العلاجي و النفسي للمرضى لتجاوز الأزمة، سائلين المولى عز وجل الشفاء التام و العاجل لجميع مرضانا وان يحفظ الله مصرنا الحبيبة.

الأقصر تسجل حالات الشفاء يوميا بمستشفيات العزل
الأقصر تسجل حالات الشفاء يوميا بمستشفيات العزل

 

جانب من فرحة التعافى بالمستشفى
جانب من فرحة التعافى بالمستشفى

 

خروج 9 حالات عقب شفاؤهم من كورونا
خروج 9 حالات عقب شفاؤهم من كورونا

 

سعادة الفرق الطبية بخروج المتعافين من المستشفى
سعادة الفرق الطبية بخروج المتعافين من المستشفى

 

سيلفى الفرحة بخروج المصابين
سيلفى الفرحة بخروج المصابين

 

طابور من الشفاء بمستشفى اسنا
طابور من الشفاء بمستشفى اسنا

 

فرحة فريق مستشفى اسنا بخروج المتعافين
فرحة فريق مستشفى اسنا بخروج المتعافين

 

مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 9 حالات
مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 9 حالات

 


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