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اجتماع اتحاد المستثمرين 21 يونيو.. وتحديد مشاركة فريد خميس عقب عودته

السبت، 13 يونيو 2020 12:00 ص
اجتماع اتحاد المستثمرين 21 يونيو.. وتحديد مشاركة فريد خميس عقب عودته فريد خميس
كتب هانى الحوتى

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يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اجتماعاً يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، لمناقشة استعدادات جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات لاستئناف النشاط الاقتصادي تدريجياً خلال الفترة المقبلة، والتشديد على الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولم يحدد مشاركة فريد خميس رئيس مجلس إدارة الاتحاد، في الاجتماع انتظاراً لعودته من رحلته العلاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بدأها الأسبوع الماضي وخضع لعملية جراحية ناجحة في القلب، ومازال يتماثل الشفاء هناك.
 
وغاب رجل الأعمال فريد خميس عن اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين السابق، والذى عقد مطلع شهر مايو الماضى بسبب ظروف صحية، وتناول الاجتماع مناقشة تطبيق وضع اتفاق لتطهير العمال خلال دخولهم وخروجهم، وذلك بعد تلقي المجلس عرضاً من إحدى الشركات التى تعمل على تنفيذها بسعر اقتصادي لتعميم التجربة على كافة المصانع.  
 
وسبق تأجيل اتحاد المستثمرين، اجتماع مجلس الإدارة كان مقرر منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
وفي وقت سابق بعد تفشي جائحة كورونا، أصدر رجل الأعمال فريد خميس بياناً أكد أن الاتحاد لم يطالب الحكومة بمساعدة المستثمرين فى سداد رواتب العاملين في المصانع، مضيفا :"كل ما طالب به الصناع -لو كان الأمر متاحًا- تأجيل بعض الالتزامات والديون المستحقة  على المستثمرين لمدة 6 أشهر على الأقل، وذلك في إطار التسهيلات التى تقدمها الدولة".
 
 
كما أكد الاتحاد، على انعقاده الدائم، لبحث المزيد من المساندة للدولة المصرية، والمشاركة الفعالة في إدارة تلك الأزمة، مثمنا الجهد العظيم والأداء المتميز، الذي تعاملت  به الحكومة المصرية، في مجابهة وباء كورونا المستجد، متابعا :" ما تم اتباعه هو المنهج القويم، القائم على الموضوعية والإيجابية، والأسس العلمية السليمة بشهادة المنظمات العالمية المتخصصة، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية".
 

اتحاد المستثمرين

اخبار الاقتصاد

كورونا

فريد خميس

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