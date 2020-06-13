اليوم السابع
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إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ حتى 21 يونيو الجارى

السبت، 13 يونيو 2020 10:47 ص
إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ حتى 21 يونيو الجارى نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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أعلنت الحكومة الاسرائيلية تمديد حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 21 يونيو الجاري، حيث ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن القرار جاء بسبب ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا، ولا سيما عقب فتح المدارس والمؤسسات التعليمية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 226 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، فيما استقر عدد الوفيات في 300 حالة وفاة ولم تسجل وفيات جديدة خلال اليوم الأخير.

بينما تعافى 15،310 شخص من المرض، سجلت 3،185 حالة نشطة، بزيادة 79 حالة عن اليوم السابق. وحتى الآن، هناك 34 شخصًا في حالة خطيرة. من بينهم 25 حالة تستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد حذر، الخميس من موجة ثانية خلال فترة تخفيف القيود على المواطنين.

 وقال: أطلب منكم بصدق أن تحترموا التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وأن ترتدوا قناعًا واقيا وأن تعملوا على غسل الايادي. وبفضل حرص مواطني إسرائيل، نجحنا في الحد من تفشي الوباء. إذا واصلنا جهودنا، يمكننا استئناف الحياة كما كانت من قبل ".

وأعطت الحكومة الإسرائيلية، أمس الجمعة، على الرغم من العدد المتزايد للإصابات بوباء كورونا، موافقتها للسماح لما يصل إلى 250 ضيفًا بحضور حفلات الزفاف والاحتفالات الدينية.


إسرائيل

كورونا

تل ابيب

فيروس كورونا

نتنياهو

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