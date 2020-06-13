إدارة إسنا الصحية: تكوين فريق طبى لمساعدة مخالطى المصابين بكورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم البدء فعلياً فى خطوات لإنقاذ المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر تكوين فريق طبى يضم عدد من أطباء الأسنان والصيادلة والمراقبين الصحيين وفنيين المعامل والتمريض المتواجدين بالوحدات الصحية، للعمل على مساعدة المخالطين فى القرى المختلفة.

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه من يريد تجهيز مكان خاص أو عام لعزل المخالطين عليه التوجه للإدارة الصحية لمساعدته فيما يريد، وعلى وجه الخصوص الأماكن الأكثر إنتشاراً بالعدوى بالمدينة، وهى مناطق:- (بندر إسنا وقرية الدير وقرية أصفون، وقرية النجوع، وباقى القرى)، حيث تقوم الإدارة بتقديم وعمل كل ما يستطيع رجالها لخدمة أهالى إسنا.

وأكد الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، أن مستشفى إسنا القديم خاصة بالمجالس الطبية المتخصصة ولا علاقة للإدارة بهذا الشأن، قائلاً: "للعلم يوجد مرضى من مدينة وقرى إسنا فى مستشفى العديسات للعزل وفى مستشفي الأقصر العام للعزل وكذلك نزل الشباب بالطود، ومستشفى إسنا للحجر ومستشفى الحميات ومستشفى القرنة للعزل، حيث أن كل المحافظة مفتوحه لإسنا وإسنا مفتوحة لأبناء الأقصر، والكل يعمل لصالح المريض قدر الإستطاعه".

وكان قد أطلق المئات من أبناء مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، هاشتاج تم إطلاقه كحملة لدعم أهالى مدينة إسنا التى تعانى من زيادة فى حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم نشر الهاشتاج فى وسائل التواصل الإجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، وتعدى الـ49 ألف تويته لدعم أهالى المدينة الأكبر فى الكتلة السكانية بمحافظة الأقصر.

وعلقت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، بالقول إن مدينة إسنا هى بالفعل المدينة الأكبر فى الكتلة السكانية، ولذلك قامت المديرية بتقديم الدعم الصحى بصورة كبيرة لأهالى ومصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمدينة إسنا، حيث تضم 3 مستشفيات تخدم الأهالى فى أزمة فيروس كورونا، وقال وكيل صحة الأقصر، أن مدينة إسنا تضم بالفعل بها مستشفى إسنا التخصصى للعزل الصحى والتى تخدم محافظة الأقصر بالكامل والمخصصة للحجر منذ أكثر من 3 شهور، والتى يوجد بها 154 سرير و26 عناية مركزة و17 تنفس صناعى، وكذلك يوجد بإسنا قسم طوارئ بمستشفي الرمد القديم لدعم حالات فيروس كورونا للعمل على إستقبال وفحص الحالات وإجراء الأشعة والتحاليل، وأيضاً مستشفى صدر إسنا والتى يتم داخلها فحص الحالات وإستقبال ملفاتهم وسحب المسحات لهم، وتم إحلالها وتجديدها مؤخراً لفرز حالات كورونا بطاقة 20 سرير، وذلك بخلاف الوحدات الصحية التى تخدم كافة النجوع والقرى والتى تعمل بكامل طاقتها.