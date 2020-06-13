اليوم السابع
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خالد صلاح
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أكبر ولاية في أستراليا تسجل أول إصابة محلية بفيروس كورونا منذ أسابيع

السبت، 13 يونيو 2020 10:19 ص
أكبر ولاية في أستراليا تسجل أول إصابة محلية بفيروس كورونا منذ أسابيع أرشيفية
رويترز

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سجلت نيو ساوث ويلز، أكبر ولايات أستراليا، اليوم السبت أول حالة إصابة محلية بفيروس كورونا منذ أواخر مايو ، وذلك في مؤشر على أن خطر الوباء ما زال قائما في وقت تخفف فيه البلاد قيود التباعد الاجتماعي.

وسجلت الولاية أربع حالات إصابة جديدة بالفيروس أثناء الليلة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في أستراليا إلى نحو 7300.

وقالت السلطات المحلية إن الحالة كانت لرجل في العشرينات من عمره وإنه لم يحضر أيا من الاحتجاجات الأخيرة في سيدني.

وكانت هناك حالتان من الحالات الأربع الجديدة لمسافرين موضوعين في الحجر الصحي بالفعل بأحد الفنادق، بينما كانت هناك حالة مرتبطة بإصابة سبق رصدها في مدرسة عامة.

ونجحت أستراليا حتى الآن في كبح تفشي الفيروس إذ أعلنت مناطق كثيرة من البلاد القضاء على المرض بالفعل. وسجلت البلاد 102 حالة وفاة وتعتزم إعادة فتح اقتصادها بالكامل بحلول الشهر المقبل.

 


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فيروس

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