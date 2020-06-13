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بإجراء عملية دقيقة له..

أطباء مستشفى أرمنت التخصصى ينجحون فى إنقاذ مواطن من بتر إصبعه

السبت، 13 يونيو 2020 11:43 م
أطباء مستشفى أرمنت التخصصى ينجحون فى إنقاذ مواطن من بتر إصبعه أطباء مستشفى أرمنت التخصصى ينجحون فى إنقاذ مواطن من بتر إصبعه
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح أطباء مستشفى أرمنت التخصصى غرب محافظة الأقصر، فى إجراء عملية دقيقة لمواطن أصيب فى إصبع الإبهام الأيمن بسبب إلتفاف حبل مشدود عليه، ووجه مدير المستشفى الشكر للفريق الطبى بالمستشفى على دورهم فى العملية وإنقاذ إصبع المواطن من البتر.

البداية كانت بحضور مريض إلى إستقبال مستشفى أرمنت التخصصى، بإصابة فى إصبع الإبهام الأيمن بسبب إلتفاف حبل مشدود عليه، وتمت مناطرة الحالة وفحصها وإجراء الإشاعات، وتبين وجود بتر كامل بإصبع الإبهام الأيمن وقطع بالضفيره الدموية والعصبية على الجانبين، وكسر بعظام السلامية القريبة للإبهام، حيث تم عمل الإسعافات الأولية للمريض، وحجزه بالقسم الداخلي وإجراء الفحوصات اللازمة قبل العملية، وسُرعة إدخاله إلى غرفة العمليات لإنقاذ الإصبع، حيث أن الإبهام يمثل 50% من وظيفة اليد.

وتم على الفور إجراء عملية دقيقه لإنقاذ الإصبع، حيث تم نحت الجلد والأنسجة من الجزء المبتور من الإصبع وتثبيت الكسر بواسطة k-wire، وعمل شريحة دموية من الساعد (Radial forearm pedicle flap) لتغطية عظام الإصبع وإمداده بالدم لتجنب الــبــتر، وتمت تغطية مكان الرقعة والإصبع الإبهام برقعتين جلديتين من جلد الفخذ الأيسر (Split thickness graft) ووضع جبيرة للإصبع، وتتم الآن متابعة الحالة بالقسم الداخلي والإطمئنان على الدورة الدموية للشريحة الجلدية وإعطاء العلاجات المناسبة، على أن تتم المتابعة ويتم فيما بعد إجراء عملية نحت وإزالة للأنسجة الزائدة (debulking) وفصل ال pedicle (الجزء الخارجي فوق الجلد من الشربحة الدموية)، وإزالة مكان الرقعة الجلدية على مراحل (serial excision)، لإستعادة شكل جلد الساعد وإستعادة الشكل والتكوين الطبيعي للإصبع.

ومن جانبه توجه الدكتور أحمد بسيوني مدير عام المستشفى، والدكتور عبدالرحمن محمود نائب مدير عام المستشفى، بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الفريق الطبى بالمستشفى، حيث تمت العملية بواسطة فريق جراحة التجميل وهم الدكتور عصام السيد مدرس مساعد جراحة التجميل، والدكتور إبراهيم رجائي طبيب مساعد جراحة التجميل، وفريق التخدير الدكتور أحمد أبو الحسن أخصائي التخدير، وبسمة صبحي فني تخدير، وفريق العمليات (بسمة علي ونورا وآية وصابر)، وفريق العمال مستر محسوب ومستر محمد.

107604-111
 

الاقصر

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