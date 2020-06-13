أرقام مرتبطة بإعادة محاكمة المتهمين بـ"اقتحام قسم التبين" بعد حكم المشدد

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية بعد حكم المشدد على 34 فى إعادة محاكمتهم بأحداث اقتحام قسم شرطة التبين، وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى منها ..

1 ـ الرقم "5"، ويشير لرقم داشرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.

2 ـ الرقم "20"، ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى الدعوى.

3 ـ الرقم "12"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة.

4 ـ الرقم "12" مكرر، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 10 سنوات.

5 ـ الرقم "10"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكم بالسحن 7 سنوات.

يذكر أن المحكمة ألزمت المتهمين المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف جنيه قيمة التلفيات التى ألحقوها.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.