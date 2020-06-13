أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة وتعافى 417 مصابًا



وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

التأمين الصحى تمنع تحصيل رسوم تحاليل أو فحوص بمستشفياتها لعلاج كورونا

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

هيئة الدواء تحذر من دواء مغشوش لعلاج الصفراء

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

المترو: لا تعديل فى مواعيد التشغيل بعد تقليص ساعات حظر التجوال

وزير النقل يعلن دخول برج قها لإشارات السكك الحديد الخدمة بعد انتهاء التطوير

وزير التعليم العالى: مصر تتقدم 4 مراكز فى التصنيف الأسبانى للنشر العلمى

رئيس جامعة القاهرة: تطوير الاستقبال والطوارئ بقصر العينى وأجهزة طبية بـ280 مليون

وزارة البيئة: عقوبات لمن يثبت تعامله مع مخلفات كورونا بشكل ضار للصحة

إصابة قس فى الأقصر بكورونا أثناء صلاته على المتوفين بالفيروس وعزله بالدير

البابا تواضروس: من يعمل بالكنيسة يتعرض لإهانات ونعتبرها نيشان على الصدر

الأوقاف: إقامة خطبة الجمعة القادمة من مسجد السيدة زينب بحضور 20 مصليا

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"