اليوم السابع
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3 شركات طيران بريطانية تقاضى الحكومة بسبب فرض الحجر الصحى على المسافرين

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:05 م
3 شركات طيران بريطانية تقاضى الحكومة بسبب فرض الحجر الصحى على المسافرين الخطوط البريطانية
كتبت آمال رسلان 

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قامت الخطوط الجوية البريطانية British Airways وريان Ryanair وايزى جيت Easyjet برفع دعوى قضائية مشتركة ضد الحكومة البريطانية بسبب فرض الحجر الصحي على المسافرين. وفي بيان مشترك لشركات الطيران نشره موقع ترافيل بيزنس صرحوا أن هذا الإجراء سيكون له تأثير مدمر على السياحة البريطانية والاقتصاد الأوسع ويدمر آلاف الوظائف، وتم رفع دعوى قضائية ضد الحكومة سيتم النظر فيها في أقرب وقت ممكن.

وزيرة الداخلية البريطانية Priti Patel قالت بهذا الخصوص أن هذا الإجراء مصمم لمنع موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا في بريطانيا،لكن النقاد يشككون فيما إذا كان هذا الإجراء مناسب لذلك حقًا، بل أنه مثير للجدل داخل حزب الحكومة المحافظة.

الإجراء يتضمن أنه اعتبارا من هذا الأسبوع على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة المتحدة مغادرة عناوينهم وتفاصيل الاتصال بهم عند الوصول والحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة أسبوعين، وأن من يخالف ذلك يواجه غرامة باهظة.

يسري شرط الحجر الصحي هذا على جميع المسافرين بغض النظر عن جنسياتهم، باستثناء سائقي الشاحنات والعاملين بالمجال الطبي وعمال الحصاد بالإضافة إلى المسافرين من أيرلندا وجزيرة مان Isle of Man وجزر القنال الإنجليزي The Channel Islands وطالبت الشركات بتقديم الأمر إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.

وفقا لهم ، فإن الحجر الصحي مقيد للغاية ، ولا يعتمد على أي استشارة أو أدلة علمية. ويشيرون إلى أن هذا الإجراء له استثناءات كما هو الحال بالنسبة للفرنسيين والألمان الذين يذهبون كل أسبوع إلى البلاد ، ويستهدف المسافرين من الدول التي تكون فيها معدلات التلوث بالفيروس التاجي الجديد أقل من تلك الموجودة في المملكة المتحدة.

وكانت توى العالمية للسياحة والسفر اعلنت أنها مددت تعليق العطلات للعملاء من المملكة المتحدة بسبب قيود السفر على فيروسات التاجية، وألغت أكبر شركة سياحة في المملكة المتحدة جميع الرحلات حتى 10 يوليو ، بما في ذلك تاريخ 30 يونيو.

وقالت الشركة فى بيان "نحن نراقب الوضع باستمرار وسنبدأ في أخذ الناس في عطلة مرة أخرى بمجرد أن نتمكن من القيام بذلك". يأتى ذلك فى الوقت الذى ستستأنف فيه Tui أخذ عملائها من ألمانيا في عطلة الأسبوع المقبل ، مع استئناف الرحلات الجوية من دوسلدورف وفرانكفورت إلى فارو ، البرتغال في 17 يونيو.


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