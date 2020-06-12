اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 09:12 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"ويبكو" تتعاقد لإنشاء مستودعات ميناء الحمراء البترولى بـ64 مليون دولار

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:18 م
"ويبكو" تتعاقد لإنشاء مستودعات ميناء الحمراء البترولى بـ64 مليون دولار إنشاء مستودعات تخزين بميناء الحمراء البترولي
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعاقدت شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو"، إحدى شركات قطاع البترول برئاسة المهندس إبراهيم مسعود مع شركة "إنبى" برئاسة المهندس -أشرف بهاء الدين أبو الفتوح وشركة "بتروچيت" برئاسة المهندس وليد لطفي، وذلك لتنفيذ إنشاء مستودعات «7-8» لتخزين الزيت الخام بغرض زيادة السعة التخزينية لموقع "ميناء الحمراء البترولي"، لضمان استقبال الزيت الخام المنتج من الشركات العاملة بمنطقة الصحراء الغربية.
 
يأتى ذلك تنفيذاً لرؤية وزارة البترول والثروة المعدنية، وتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة تطوير ورفع كفاءة الموانئ البترولية والشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وفى إطار ريادة ميناء الحمراء كأحد الموانئ المصرية التخصصية بالبحر المتوسط، وضمان تداول الزيت الخام المنتج بالصحراء الغربية والمساهمة فى تحويل مصر إلى مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة فى «مدينة العلمين الجديدة».
 
وأكد المهندس إبراهيم مسعود، أن شركة  بترول صحراء الغربية تقوم حالياً بإنشاء مستودعي التخزين أرقام «7-8» من خلال شركة «بتروچت» والإشراف الهندسي من خلال شركة «إنبي» بتكلفة إجمالية تقديرية نحو 32 مليون دولار للمستودع الواحد، بهدف زيادة السعة الإستيعابية الإجمالية بموقع ميناء الحمراء البترولي من 1.5 مليون برميل» إلى 2.6 مليون برميل. 
 
وأوضح مسعود، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المشروع يستمد أهميته الإستراتيجية كونه يتماشى مع خطط الهيئة المصرية العامة للبترول حيثُ إن «ميناء الحمراء البترولي» يتداول بها نحو 50% من إنتاج الزيت الخام بمصر ؛ مما يجعل منطقة «ميناء الحمراء البترولي» على استعداد للقيام بدورها فى تحقيق خطط وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتحويل مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة .  
وتسابق شركة ويبكو الزمن متحديةً الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وذلك للانتهاء من مشروع إنشاء مستودع رقم 7 نهاية العام الحالى، كذلك اتبعت شركة ويبكو أسلوب Fast Track لإنشاء المستودع رقم 8 حيث تم اتخاذ اللازم نحو بدء أعمال أساسات المستودع بالتوازى مع استكمال الأعمال الهندسية و توفير المهمات.
 
يذكر أن شركة  بترول الصحراء الغربية نجحت منذ شهور فى تشغيل مشروع الخط بحري الجديد بطول 8 كيلو متر بقطر 36 بوصة وشمندورة الرباط البحري SPM الجديدة،  وتمثل هذه المشروعات أحد المحاور الهامة لتطوير تسهيلات منطقة ميناء الحمراء البترولي لتصبح مركزاً لتداول الطاقة في «مدينة العلمين الجديدة».
 
 
مستودعات تخزين
مستودعات تخزين

إنشاء مستودعات تخزين بميناء الحمراء البترولي
إنشاء مستودعات تخزين بميناء الحمراء البترولي

 


البترول

ميناء الحمراء البترولي

تداول البترول

مدينة العلمين الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة