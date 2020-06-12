"ويبكو" تتعاقد لإنشاء مستودعات ميناء الحمراء البترولى بـ64 مليون دولار

كتبت - مروة الغول

تعاقدت شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو"، إحدى شركات قطاع البترول برئاسة المهندس إبراهيم مسعود مع شركة "إنبى" برئاسة المهندس -أشرف بهاء الدين أبو الفتوح وشركة "بتروچيت" برئاسة المهندس وليد لطفي، وذلك لتنفيذ إنشاء مستودعات «7-8» لتخزين الزيت الخام بغرض زيادة السعة التخزينية لموقع "ميناء الحمراء البترولي"، لضمان استقبال الزيت الخام المنتج من الشركات العاملة بمنطقة الصحراء الغربية.

يأتى ذلك تنفيذاً لرؤية وزارة البترول والثروة المعدنية، وتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة تطوير ورفع كفاءة الموانئ البترولية والشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وفى إطار ريادة ميناء الحمراء كأحد الموانئ المصرية التخصصية بالبحر المتوسط، وضمان تداول الزيت الخام المنتج بالصحراء الغربية والمساهمة فى تحويل مصر إلى مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة فى «مدينة العلمين الجديدة».

وأكد المهندس إبراهيم مسعود، أن شركة بترول صحراء الغربية تقوم حالياً بإنشاء مستودعي التخزين أرقام «7-8» من خلال شركة «بتروچت» والإشراف الهندسي من خلال شركة «إنبي» بتكلفة إجمالية تقديرية نحو 32 مليون دولار للمستودع الواحد، بهدف زيادة السعة الإستيعابية الإجمالية بموقع ميناء الحمراء البترولي من 1.5 مليون برميل» إلى 2.6 مليون برميل.

وأوضح مسعود، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المشروع يستمد أهميته الإستراتيجية كونه يتماشى مع خطط الهيئة المصرية العامة للبترول حيثُ إن «ميناء الحمراء البترولي» يتداول بها نحو 50% من إنتاج الزيت الخام بمصر ؛ مما يجعل منطقة «ميناء الحمراء البترولي» على استعداد للقيام بدورها فى تحقيق خطط وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتحويل مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة .

وتسابق شركة ويبكو الزمن متحديةً الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وذلك للانتهاء من مشروع إنشاء مستودع رقم 7 نهاية العام الحالى، كذلك اتبعت شركة ويبكو أسلوب Fast Track لإنشاء المستودع رقم 8 حيث تم اتخاذ اللازم نحو بدء أعمال أساسات المستودع بالتوازى مع استكمال الأعمال الهندسية و توفير المهمات.

يذكر أن شركة بترول الصحراء الغربية نجحت منذ شهور فى تشغيل مشروع الخط بحري الجديد بطول 8 كيلو متر بقطر 36 بوصة وشمندورة الرباط البحري SPM الجديدة، وتمثل هذه المشروعات أحد المحاور الهامة لتطوير تسهيلات منطقة ميناء الحمراء البترولي لتصبح مركزاً لتداول الطاقة في «مدينة العلمين الجديدة».