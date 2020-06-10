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ولى عهد دبى يشكر الأطباء: أنتم أبطال كل المراحل وتضحياتكم محل فخرنا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:12 م
ولى عهد دبى يشكر الأطباء: أنتم أبطال كل المراحل وتضحياتكم محل فخرنا حمدان بن محمد بن راشد
كتب خالد إبراهيم

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وجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، الشكر إلى الأطباء فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على جهودهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال كلمات كتبها على "ستورى" حسابه على "إنستجرام"، قال من خلالها "أخوانى وأخواتى أبطال خط دفاعنا الأول.. جهودكم هى أسمى معانى البذل والعطاء وهمتكم وشجاعتكم هى سدنا المنيع فى الحفاظ على سلامة مجتمعنا.. أبطالنا أنتم الجنود من قلب الميدان وأنتم سياجنا ضد هذا الوباء.. شكرا على طاقتكم التى سخرتموها لحماية وطننا.. شكرا لأنكم آثرتم سلامتنا على أنفسكم".

كلمة حمدان بن محمد بن راشد للأطباء
كلمة حمدان بن محمد بن راشد للأطباء

وتابع حمدان بن محمد بن راشد، "أنتم أبطال هذه المرحلة وكل المراحل وتضحياتكم ستبقى محل فخرنا واعتزازنا وستظل محفورة فى تاريخنا.. بإذن الله.. ثم بكم.. سنتجاوز هذه الأزمة وسننتصر على هذا الوباء للعودة أقوى وأكثر عزما على استكمال مسيرتنا ورسم مستقبلنا".

وكان حمدان بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، قد شارك صورة تجمعه مع والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، وهى عبارة عن صورة كبيرة مرسومة لحاكم دبى وولى عهده معلق على جداران إحدى غرف القصر.

نشر ولى عهد دبى، الصورة عبر خاصية "ستورى" على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، والتى ظهر أمامها حصان ذهبى، فى وقت يعرف عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولى عهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، حبهما للخيول، وممارستها لرياضة الخيل بمهارة فائقة، إضافة إلى مشاركتهما فى سباقات عديدة للخيول والتى يفوزان بها عادة.


ولى عهد دبى

حمدان بن محمد بن راشد

أطباء

الامارات

دبى

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