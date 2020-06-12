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وكيل صحة الشرقية يوجه بتوفير الرعاية الطبية للمرضى بمستشفى عزل الزقازيق

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:55 م
وكيل صحة الشرقية يوجه بتوفير الرعاية الطبية للمرضى بمستشفى عزل الزقازيق الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل صحة الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى العزل بالزقازيق، والتى تم تخصيصها من مديرية التضامن الاجتماعى لمديرية الشئون الصحية لتقديم الخدمة الطبية للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذلك لمتابعة سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، والاطمئنان على الجيش الأبيض بالمستشفى، وتوفير أى احتياجات لهم، مقدماً الشكر والتقدير لفريق التمريض بالحسينية الذى يقدم الخدمة العلاجية هذه الفترة بمستشفى العزل بالزقازيق لمدة 14 يوما متواصلة، وذلك بالتناوب مع جميع مستشفيات الصحة بالمحافظة، مشيداً بالجهود المبذولة من كافة الفرق الطبية بالمحافظة على العمل البطولى الذى يقدموه للحفاظ على صحة المواطنين.

كما وجه الفريق الطبى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، وتقديم العلاج وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، وأكد أهمية التخلص من النفايات الطبية الخطرة بشكل مستمر يومياً وبطريقة آمنة، والتأكد من إجراءات التطهير والتعقيم اليومي، للحفاظ على صحة وسلامة الفريق الطبى.

وفى نفس السياق، قام الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجئ على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة سير العمل، ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية لأحد الأجنحة الطبية، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى، وتوفير ميزانية لها بقيمة 3 ملايين جنيه و700 ألف.

وشدد وكيل الوزارة على مقاول المشروع، ومدير المستشفى بسرعة الانتهاء من الجناح الطبى وتجهيزه وتشغيله فى خلال ساعات، كما تابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتواجد الفرق الطبية بأماكن علمهم، والتأكد من إرتداء الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفي، كما أثنى على أداء العمل للجيش الأبيض داخل المستشفى، مشيداً بدورهم البطولي، وجهودهم المخلصة، وعطائهم المستمر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.


محافظة الشرقيه

اخبار مصر

مستشفى العزل

الزقازيق

صحه الشرقيه

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