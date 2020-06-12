اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 02:53 ص
خالد صلاح
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وزير الخارجية البحرينى يبحث مع نظيره السنغافورى التعاون بشأن مواجهة كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:10 ص
وزير الخارجية البحرينى يبحث مع نظيره السنغافورى التعاون بشأن مواجهة كورونا وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى
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بحث وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الخميس عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع وزير خارجية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الجانبين تطرقا إلى بحث سبل الدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب على جميع المستويات، إضافة إلى جهود التعاون المشترك في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.
وأشاد الزياني، خلال الاجتماع، بالجهود التي قامت بها سنغافورة لتنظيم مؤتمر رفيع المستوى بمناسبة مرور 75 عاماً على ميثاق الأمم المتحدة؛ الأمر الذي من شأنه تبادل الأفكار البنّاءة لتطوير جهود التعاون والاعتماد المتبادل بين دول العالم، والبحث عن الصيغ المثلى لتعزيز التعاون المشترك لخير البشرية جمعاء.


البحرين

سنغافورة

عبد اللطيف الزيانى

فيفيان بالاكريشنان

كورونا

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