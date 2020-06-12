اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر أول صور لأبشع جريمة ذبح عائلة في الإسماعيلية

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:32 م
ننشر أول صور لأبشع جريمة ذبح عائلة في الإسماعيلية مذبحة أسرة الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينفرد "اليوم السابع" بنشر صور أبشع جريمة هزت الإسماعيلية، مساء أمس، وهى ذبح أسرة بالكامل ومقتل الأب، بينما تم إسعاف الزوجة وزوجة شيقية الأب وطفلتيه، فى محاولة لإنقاذ حياتهم.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما سمع أهالى عزبة المهندس إسماعيل القرقاري بنمرة 2 بمدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، باستغاثة من منزل أحد الأسرة، وعند الوصول للمنزل، فوجئوا بمصرع الأب بالطعن، وتم إنقاذ الزوجة ووطفلتيه، وزوجه شقيقهن بعد نقلهم للمستشفى.

مذبحة أسرة الإسماعيلية (1)

الواقعة، تم تفسيرها على الفور حسب شهود عيان، محاولة قتل الأب لأسرته ثم انتحاره، إلا أن تحريات المباحث لم تعلن حتى الآن، بينما الواقعة تبدوا غريبة، وهناك علمات استفهام كثيرة سوف تكشف عنها تحريات المباحث.

مذبحة أسرة الإسماعيلية (2)

تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من اللواء محمود هندي، رئيس مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود اخطار من العميد ياسر ياسين، مأمور مركز القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ بالعثور على رجل مقتول بالطعن وإصابة أسرته وزوجه شقيقه بالطعن.

مذبحة أسرة الإسماعيلية (3)

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين أن أب يدعى "م.ا.ا" وشهرته حمادة 35 سنة، "فلاح"، من أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومقيم بعزبة المهندس إسماعيل القرقاري بنمرة 2 بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، مقتول بالطعن، وغارق فى دمائه، وهناك شروع فى قتل طفلتيه، تسنيم 6 سنوات، وجنا 4 سنوات، وأصيبوا بطعنات وخضعت الزوجة وزوجه شقيقة الأب، لإجراء عملية جراحية فى مستشفى القنطرة غرب، في محاولة لإنقاذ حياتها بعد طعنها بجرح طعنى فى البطن، بينما قتل الزوج، وتم نقله طفلتيه إلى مستشفى الإسماعيلى العام، فى حالة خطرة، وخرجت أحشاء أحدى بناته من شدة الطعنة.

مذبحة أسرة الإسماعيلية (4)

واكتشف الطاقم الطبى بمستشفى القنطرة غرب، أثناء محاولة إنقاذ الزوجة وزوجه شقيق الأب، أن الزوجة حامل في في الشهر الخامس، ومصابة بعدة طعنات نافذة في البطن حتي الرحم، مما تسبب في قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة، بينما أصيبت بنات الرجل طعنات نافذه في البطن والظهر والصدر، مما تسبب في نزيف داخلي مع قطع في المعده والأمعاء، وطعن أيضًا زوجة أخيه الحامل في الشهر السادس، مما تسبب في وفاة الجنين أيضًا وقطع في الأمعاء، وحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة لمكان الحادث للتحقيق في الواقعة.

 

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار الحوادث

زوج يقتل اسرته بالاسماعيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة