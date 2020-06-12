نقل راعى دير القديسين بالأقصر بعد إصابته بكورونا إلى مستشفى العديسات للعزل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن القمص صرابامون الشايب، أمين دير القديسين الشايب بالأقصر، أنه تقرر نقل القس بيشاى نعمان راعى دير القديسين بالطود محافظة الأقصر، والذي أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، إلى مستشفى العديسات المركزى للعزل، وذلك ليكمل رحلة العلاج من الفيروس بالمستشفى.

وقال القمص صرابامون الشايب، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك":- (توجه اليوم أبي القس بيشاي نعمان لمستشفى العديسات المركزي لتكملة العلاج، ونشكر الجميع لتعب محبتهم، بأمانة يتمتع أبونا بصحة جيدة، ويستجيب للعلاج والرب يكمل له الشفاء، صلواتكم ودعواتك).

وكان قد أعلن أمين دير القديسين الشايب بالأقصر، فى بيان، أن إصابة القس بيشاى نعمان راعى دير القديسين بالطود، حدث أثناء الصلاة على المتوفين، وهو طقس روحى لايمكن منعه، مشيراً إلى أن القس بيشاى يقضى الحجر المنزلى بدير القديسين، تحت رعاية الأنبا يوساب وإشراف الأطباء الأفاضل من طرفه، مؤكداً أن هذا المرض ليس عاراً أو أمراً مشيناً ويجب أن يُقابل بشجاعة ومنهج علاجى سريع، وأكد أن الكثيرين أُصيبوا بالمرض ويُخفون ذلك وينقلون المرض للآخرين وبذلك يفقدون حياتهم، مشيرًا إلى أن القس المصاب بصحة جيدة والمرض تحت السيطرة والأمور فى تحسن مستمر.

وأضاف قائلًا: "جميع تحاليل الآباء الكهنة وعائلاتهم والعاملين بالدير سلبية، ولو كان الأمر غير ذلك فلدينا الشجاعة الكاملة لنقول لكم بكل صراحة"، وواصل: نشكر مع عمق القلب أبينا الموقر نيافة الأنبا يوساب لاهتمامه الدائم بحالة أبينا الصحية وأيضا جميع الآباء الكهنة الموقرين والأطباء.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد العديسى، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية في الطود شرق محافظة الأقصر، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية خروج 3 من الحالات بعد تعافيهم وشفائهم تماما من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما يجرى مواصلة العمل لعلاج باقى المصابين المتواجدين بنزل الشباب، موجهاً الشكر للفريق الطبى والتمريض بنزل الشباب لدورهم المميز فى خدمة المصابين على مدار الساعة، وجاء ذلك بعد خروج عدد كبير من الحالات خلال الفترة الماضية.