اليوم السابع
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خالد صلاح
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منظمو مهرجان كوتشيلا يعلنون مواعيد جديدة بعد إلغاء عروض 2020 بسبب كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:44 ص
منظمو مهرجان كوتشيلا يعلنون مواعيد جديدة بعد إلغاء عروض 2020 بسبب كورونا مهرجان كوتشيلا الموسيقى
رويترز

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أكد منظمو مهرجان كوتشيلا الموسيقى، يوم أمس الخميس، أن المهرجان لن ينعقد هذا العام، بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنهم أعلنوا عن مواعيد جديدة فى أبريل 2021، وفى وقت سابق هذا العام، تم تحديد مواعيد جديدة لإقامة مهرجان كوتشيلا، وهو أحد أكبر المهرجانات الموسيقية فى العالم، التى تجذب نصف مليون مشاهد إلى موقع فى الهواء الطلق فى صحراء كاليفورنيا، وكذلك لمهرجان ستيدج كوتش لموسيقى الريف فى الفترة من أبريل وحتى أكتوبر .
 
لكن المسئولين فى مقاطعة ريفرسايد ألغوا يوم الأربعاء، حدث أكتوبر بسبب استمرار المخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد.
 
وقالت شركة جولدن فويس المنظمة للمهرجان، فى بيان يوم الخميس، "لدينا كل النية للعودة فى عام 2021. ومن المقرر أن يُعقد مهرجان ستيدج كوتش فى الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2021".
 
وقالت الشركة، إن تفاصيل عروض 2021 سيتم الإعلان عنها فى وقت لاحق، وأن التذاكر المباعة لعام 2020 سيتم استخدامها فى عام 2021.
 
وكان من المقرر، أن تتضمن عروض 2020 مغنى البوب فرانك أوشن وفرقة ريدج أجينست ذا ماشيند" ومغنى الراب ترافيس سكوت.
 

امريكا

لوس انجلوس

كورونا

فيروس كورونا

مرجان كوتشيلا الموسيقى

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