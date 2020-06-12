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ملتزمون بالتباعد الاجتماعى بصلاة الجمعة في المسجدين النبوى والحرام.. صور

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:47 م
ملتزمون بالتباعد الاجتماعى بصلاة الجمعة في المسجدين النبوى والحرام.. صور صلاة الجمعة فى المسجد النبوى
كتب محمد رضا

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أدى المصلون، اليوم  صلاة الجمعة داخل المسجد الحرام، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث حافظ المصلين على مسافات التباعد الاجتماعى اللازمة للوقاية من الفيروس التاجى، وذلك فى وقت يشهد فيه الحرم المكى عملية تعقيم وتنظيف على مدار الساعة، تحت إشراف شئون الحرمين.

 

وتظهر مجموعة صور نشرها حساب رئاسة شئون الحرمين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، التزام أفراد الأمن بارتداء الكمامات الطبية "أقنعة الوجه"، فيما حافظ المصلين على مسافات التباعد الاجتماعى الموصى بها من وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ويشار إلى أن الشيخ عبد الله الجهمى، كان قد ألقى خطبة الجمعة اليوم من الحرم المكى، وجاء فى دعائه "اللهم انا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء فى النفس والاهل والمال..الله أكبر مما نخاف ونحذر..اللهم يا من بيده اللطف فى القضاء..نسألك أن ترفع البلاء..وأن تكتب الشفاء".

 

وقال فضيلته فى خطبة الجمعة التى ألقاها اليوم من المسجد الحرام: "إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى قد أفلح من زينه الله فى قلبه، وأدخله فى الإسلام بعد الكفر، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه.

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وأضاف فضيلته، أحبوا من أحب الله وأحبوا الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقسوا عنه قلوبكم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته وأصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم ومن كان همه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه فى قلبه، وأتته الدنيا وهى راغمة ومن كان همه الدنيا فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له وإن هذه الدار دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء ألا وإن الله تعالى خلق الدنيا بلوى والآخرة دار عقبى، فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطى ويبتلى ليجزى إنها لسريعة الذهاب, وشيكة الانقلاب فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة فطامها واحذروا لذيذ عاجلها لكريه أجلها  ولا تسعوا فى تعمير دار قد قضى الله خرابها ولا تواصلوها فقد أراد الله منكم اجتنابها فتكونوا لسخطه متعرضين ولعقوبته مستحقين.

 

ومن جهة أخرى قد أضاف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، 524 مسجدًا لصلاة الجمعة للمراكز التابعة لمنطقة مكة المكرمة عدا مدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة تخفيفًا للتزاحم على الجوامع التى تقام بها صلاة الجمعة سابقا بعد رفع تعليق إقامة صلاة الجمعة؛ إنفاذًا لتوجيهات معالى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامرى أن فرع الوزارة هيأ ما يقارب 524 مسجدا لإقامة صلاة الجمعة مؤقتًا بمحافظات المنطقة لتخفيف الضغط على الجوامع الدائمة حتى زوال جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الوزارة عدلت فى "البروتوكول "الخاص بفتح المساجد قبل الجمعة فأصبح الوقت المقرر لفتح الجوامع والمساجد يمتد إلى 40 دقيقة قبل الصلاة.

 

ومن جهة أخرى أدى لمصلون اليوم صلاة الجمعة فى المسجد النبوى وكان مجلس رئاسة شئون الحرمين، قد سبق أن أصدر مجموعة من النصائح للمصلين قبل التوجه لأداء صلاة الجمعة فى المسجد النبوي، ونشر الحساب الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، انفوجراف يحتوى على مجموعة من النصائح للمصلين للوقاية من عدوى كورونا، وهي: "الوضوء من المنزل، احضار السجادة الخاصة بك، لبس الكمامة، تعقيم اليدين، عدم اصطحاب الأطفال، عدم احضار المأكولات والمشروبات".

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