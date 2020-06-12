اليوم السابع
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معهد: الإصابات المؤكدة بكورونا فى ألمانيا ترتفع 258 إلى 165674

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:00 ص
معهد: الإصابات المؤكدة بكورونا فى ألمانيا ترتفع 258 إلى 165674 كورونا فى ألمانيا - أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 258 إلى 165674 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد ثمانى حالات ليبلغ مجملها 8763.

 

ألمانيا

كورونا

كورونا فى ألمانيا

معهد روبرت كوخ

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