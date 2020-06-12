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مصرع أب ونجله على يد نجل شقيق الأول لخلاف على مزرعة سمكية بكفرالشيخ

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:13 م
مصرع أب ونجله على يد نجل شقيق الأول لخلاف على مزرعة سمكية بكفرالشيخ جثه - أرشيفية
كفرالشيخ - محمد سليمان

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لقي شخص ونجله مصرعهما على يد نجل شقيق الأول، اليوم الجمعة، لخلافات على مزارع سمكية تابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ ، من بندقية آلية، تحرر المحضر اللازم، وبعد تضييق الخناق عليه سلم نفسه، و السلاح المستخدم في الجريمة لمركز الشرطة .

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير البحث الجنائى، والعميد أيمن بكرى، مأمور مركز الرياض ، بقيام أربعة أشخاص بإطلاق النيران على المجنى عليهما داخل مزرعة الأسماك الخاصة بهما بسبب الخلافات على ملكيتها ووجود خلافات سابقة.

وغافلهما المتهم أثناء تواجدهما فى مزرعة الأسماك، وقام بإطلاق النار مباشرة عليهما ليرديهما قتيلين في الحال، انتقلت القيادات الأمنية إلي موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة.

واتهمت أسرة المجنى عليهما وهما عبدالصمد الشحات، وكرار هانى عبد الصمد، فى بلاغها إلى مركز شرطة الرياض، أربعة أشخاص بينهم صلة قرابة، من بينهم "ز.م" ابن شقيق صاحب المزرعة ،لخلافات سابقة بسبب الجيرة فى المزارع السمكية الخاصة بهم، بإطلاق النيران من بندقية آلية على اثنين من ابنائها فلقيا مصرعهما فى الحال.

وكان مركز الرياض بمحافظة كفرالشيخ، شهد اتهام سيدة لأربعة أشخاص، بوضع مادة سامة قاتلة بمزرعة الأسماك مساحتها 42 فدانا خاصة بها ، وتضم 125 طنا من أسماك البلطى والبورى والطوبار والقراميط، مما تسبب فى نفوقها جميعا وخسارة مالية تزيد على 10 ملايين جنيه.

وتقدمت سعاد سلامه عبدالله، ببلاغ عاجل أمام العميد أيمن بكرى مأمور مركز شرطة الرياض، أن نجلها "كرار" الذي يشرف  على المزرعة، أبلغها أن خفير المزرعة، اكتشف قيام أشخاص مجهولين بقطع السلك الكهربائي الموصل للمزرعة السمكية الكائنة بمنطقة طلمبات 7 مركز الرياض ، والمزود بكاميرات المراقبة الخاصة بالمزرعة، وفروا هاربين ناحية رأس المزرعة.

واكتشف صباح اليوم التالى نفوق جميع أسماك المزرعة بشكل جماعى، واتهمت فى بلاغها أربعة أشخاص بأنهم وراء وضع المادة السامة داخل المزرعة، لوجود خلافات سابقة بينهم وبين أحد أبنائها، وتهديده له قبل ذلك بالانتقام الأعمى.

وكلف مأمور المركز أحد الضباط ومدير إدارة الطب البيطرى بالرياض ، بإجراء معاينة على الطبيعة، وبالمعاينة أثبتت اللجنة البيطرية بنفوق جماعى ل 125 طنا من أسماك البورى والطوبار و البلطى والقراميط، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 1841 سنة 2020 إدارى مركز شرطة الرياض.

وأمر المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ، بفتح تحقيق قضائي في الواقعة، وتشكيل لجنة مكونة من الطب البيطري والثروة السمكية ومعهد السموم، لإجراء المعاينة اللازمة وتحليل عينة من الأسماك النافقة، والإفادة بالنتيجة، وإجراء تحريات المباحث عن الواقعة وأسبابها وملابساتها، وتكليف البيئة بالتخلص من الكميات الكبيرة من الأسماك النافقة بطريقة صحية دون الإضرار بالبيئة.

كما أمر المحامى العام لنيابات كفرالشيخ، بتشكيل لجنة لحصر الخسائر وإعدام هذه الكميات النافقة من الأسماك بطريقة صحية عن طريق البيئة بالتنسيق والاشتراك مع الطب البيطرى، وقبل وصول التقرير، فوجئ الجميع بهذا الحادث الدامى، والذى تسبب فى مقتل شخصين بجوار المزرعة أثناء قيامهما برعايتها.

 

 


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