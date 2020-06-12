مستشفى الحجر الصحى بقها: مولد الطفلة مسك حول الوجه العابس إلى وضاء عفى

القليوبية إبراهيم سالم

تقدمت مستشفى الحجر الصحي بقها والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالشكر لجميع اعضاء الفريق الطبي المشارك في ميلاد الطفلة "مسك" التي شهدت ولادتها المستشفى كاول حالة ولادة منذ تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت المستشفى في بيان لها: "لعمرك ما مال الفتى بذخيرة، ولكن أخوان الثقات الذخائر، وكل الأيادي إذا اجتمعت، دنا المجد حتما لنا وابتسم، واليوم حين ابتسم لنا القدر وغير ميلاد مسك ذلك الوجه العابس والمرهق لكل العاملين إلى وجه وضاء عفي، ولأننا هنا في العزل نأبى العمل الفردي ولا نرضى الا العمل بروح الجماعة امتد شذى ميلاد مسك إلى مستشفى طوخ المركزي".

وتابعت المستشفى: "أمدنا مدير مستشفى طوخ بكل ما كنا فى احتياج إليه من الآلات والأدوية، تحية تقدير وإحترام من إدارة مستشفى قها للحجر الصحي لمديرها د نبيل قطب، وقائدي الفريق الطبي د أحمد مصطفى، ود أسماء عربي وكل العاملين بالمستشفى، مستشفى قها للحجر الصحى تعتز بأخوان ثقات مثلك د أحمد يوسف مدير مستشفى طوخ".

أعلن مستشفى قها المركزى للحجر الصحى والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نجاح أول ولادة قيصرية لطبيبة صيدلانية تدعي شيماء عزت فتحي تعمل بمستشفى ناصر العام، لتكون أول حالة ولادة تتم داخل المستشفى منذ أن تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المستشفى، أن فريق العملية ضم كلا من الدكتور أحمد مصطفي متولي طبيب تخدير، والدكتور إسلام شمس أخصائي نساء وتوليد، والدكتور أحمد سامي نائب نساء، كما ضم طاقم التمريض الممرضة دعاء رضا، والممرضة حنان فرحات، ورئيس قسم الصيانة رضا عرفات.

وأكدت المستشفى، استقرار حالة الأم المصابة بفيروس كورونا، إلى جانب استقرار حالة الطفلة "مسك أحمد عطية" المولودة مع التأكيد على وضعها تحت الملاحظة لمتابعة مستجدات الحالة.

1الطفلة



أثناء التجهيز قبل عملية الولادة



أثناء التجهيز للعملية



أثناء العملية الجراحية



الطفلة بعدولادة



الطفلة



العملية الجراحية



العملية