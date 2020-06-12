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مستشفى الأقصر العام تشهد شفاء والدة أول مولود بالمستشفى وخروجها بالطفل

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:56 م
مستشفى الأقصر العام تشهد شفاء والدة أول مولود بالمستشفى وخروجها بالطفل شفاء والدة أول مولود بمستشفى الأقصر العام
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، خروج أول سيدة أجريت لها عملية ولادة قيصرية داخل المستشفى برفقة طفلها عقب شفائها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد مرور 6 أيام على عملية الولادة والطفل بحالة جيدة ولم يصب بكورونا.

وفى هذا الصدد أعلنت مديرية الصحة بالأقصر، أنه تقرر خروج الأم وطفلها بعد شفائها من كورونا، حيث شهد مستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، يوم السبت 6 يونيه، أول حالة ولادة لطفل والدته مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقدمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، بشكر خاص لفريق النساء والتوليد بالمستشفى، وهم كل من الدكتور بكر عز الدين، والدكتورة فاطمة عثمان والدكتورة رباب عادل، وطبيب التخدير الدكتور ماجد فريد، وفريق الحضانة كل من الدكتورة وفاء هاشم، والتمريض أمل ونجلاء وشيماء، وذلك لنجاحهم فى أول عملية ولادة بعد فتح المستشفى لعزل مصابى كورونا.

وكانت قد شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، مساء اليوم الخميس، خروج 7 حالة من المواطنين عقب تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحويل عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية.

ومن جانبه، وجه مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، الشكر لأبطال الجيش الأبيض، والذين نجحوا فى دعم المصابين حتى الشفاء، كما أجروا 3 عمليات ولادة خلال الأسبوع الماضى، وهم كل من الدكتور جون، وطبيب مساعد فاطمة محمد عثمان، والدكتورة سارة الأبنودى والدكتورة منال فوزى، وطبيب التخدير الدكتور مصطفى، والتمريض إيمان ومحمد السيد وفاطمة، كما تقدمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، بشكر خاص لفريق النساء والتوليد بالمستشفى، وهم كل من الدكتور بكر عز الدين، والدكتورة فاطمة عثمان والدكتورة رباب عادل، وطبيب التخدير الدكتور ماجد فريد، وفريق الحضانة كل من الدكتورة وفاء هاشم، والتمريض أمل ونجلاء وشيماء، وذلك لنجاحهم فى أول عملية ولادة بعد فتح المستشفى لعزل مصابى كورونا.

شفاء والدة أول مولود بالمستشفى بعد عزلها وخروجهما بصحة جيدة
شفاء والدة أول مولود بالمستشفى بعد عزلها وخروجهما بصحة جيدة

 

مستشفى الأقصر العام تشهد شفاء والدة أول مولود بالمستشفى
مستشفى الأقصر العام تشهد شفاء والدة أول مولود بالمستشفى

 


الاقصر

مستشفى الاقصر العام

شفاء والدة اول مولود بمستشفى الاقصر العام للعزل

اخبار الاقصر

علاج مصابى كورونا

اخبار المحافظات

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