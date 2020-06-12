مدير مستشفى ناصر العام بالقليوبية يعلن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة في القليوبية، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد سلبية العينة الثانية الخاصة به، مشيرا إلى أن حالته تحسنت بشكل كبير بعد الانتهاء من تناول بروتوكول وزارة الصحة الخاص لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وناشد "ناجي" للمواطنين عبر "اليوم السابع"، بالحفاظ على أنفسهم وأسرهم من هذا الفيروس الفتاك، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة، لمنع انتشار الفيروس، قائلا "الفيروس فتاك وصعب للغاية، وأفضل سبل مواجهته هو تفعيل الإجراءات الوقائية".

وكانت مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ضمن 13 مستشفى بالقليوبية أعلنتها وزارة الصحة، أعلنت عن تعافي وخروج 5 حالات، ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 18 حالة شفاء.

وأكد الدكتور أمير عادل، مسئول ملف حالات الإصابة بكورونا بمستشفى ناصر العام، أنه تم تعافي وخروج حالتين ضمن حالات الإصابة بالفيروس للمرضي بالمستشفى والذين يبلغ عددهم 22 حالة حتى الآن، ليصبح بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى 43 حالة.

وأوضح، أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بشبرا الخيمة تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.