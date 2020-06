مدير الصحة العالمية: مشاركة الدول تجربتها مع كورونا يساعد على احتوائه سريعا

أعرب تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، عن سعادته من سعي الكثير من البلدان لإيجاد اختبارات ورعاية للحالات المصابة بفيروس كورونا، ومشاركة بعض الدول التي تضررت من الوباء للدروس المستفادة من تجاربها أمام الوباء مع الدول الأخرى لمعرفة هذا الفيروس العالمي بصورة أكبر لمحاولة احتواءه والقضاء عليه.

وغرد مدير منظمة الصحة العالمية، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "من المشجع جدًا أن نرى البلدان تعمل على إيجاد وعزل واختبار ورعاية كل حالة COVID19 ، وتتبع جهات الاتصال والحجر الصحي. يسعدني أيضًا أن البلدان تشارك الدروس المستفادة وتساعدنا على فهم هذا الفيروس بشكل أكبر والاستجابة بطريقة أفضل. سويا".

It's very encouraging to see countries working to find, isolate, test & care for every #COVID19 case, & trace & quarantine contacts. I am also glad that countries are sharing lessons learnt & helping us to understand this virus more & respond in a better way. Together! pic.twitter.com/vBzdb09Ybp