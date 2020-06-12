مدير الصحة العالمية: مشاركة الدول تجربتها مع كورونا يساعد على احتوائه سريعا

كتب محمد شعلان

أعرب تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، عن سعادته من سعي الكثير من البلدان لإيجاد اختبارات ورعاية للحالات المصابة بفيروس كورونا، ومشاركة بعض الدول التي تضررت من الوباء للدروس المستفادة من تجاربها أمام الوباء مع الدول الأخرى لمعرفة هذا الفيروس العالمي بصورة أكبر لمحاولة احتواءه والقضاء عليه.

وغرد مدير منظمة الصحة العالمية، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "من المشجع جدًا أن نرى البلدان تعمل على إيجاد وعزل واختبار ورعاية كل حالة COVID19 ، وتتبع جهات الاتصال والحجر الصحي. يسعدني أيضًا أن البلدان تشارك الدروس المستفادة وتساعدنا على فهم هذا الفيروس بشكل أكبر والاستجابة بطريقة أفضل. سويا".

It's very encouraging to see countries working to find, isolate, test & care for every #COVID19 case, & trace & quarantine contacts. I am also glad that countries are sharing lessons learnt & helping us to understand this virus more & respond in a better way. Together! pic.twitter.com/vBzdb09Ybp — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 11, 2020

وعلى جانب آخر، قالت ماريا فان كيرخوف ، مديرة منظمة الصحة العالمية للاستجابة للفيروسات التاجية ورئيسة وحدة الأمراض والأمراض الحيوانية الناشئة، إن انتشار Covid-19 من قبل شخص لا يظهر أعراضه أمر نادر الحدوث.

وأضافت وفقا لتقرير شبكة " CNN" : "تشير البيانات التي لدينا، أنه لا يزال من النادر أن ينتقل الفيروس من شخص بدون أعراض بالفعل إلى شخص ثانوي، ولدينا عدد من التقارير من البلدان التي تتبع الاتصال، حيث إنهم يتابعون حالات بدون أعراض ، ويتابعون جهات الاتصال ولا يجدون انتقالًا ثانويًا صاعدًا".

وأضافت "نحن ننظر باستمرار إلى هذه البيانات ونحاول الحصول على مزيد من المعلومات من البلدان للإجابة على هذا السؤال حقًا، و لا يزال من النادر أن ينقل الفرد غير المصحوب بأعراض بالفعل الفيروس".

وركزت مسئول الصحة العالمية على التعريف بكيفية انتشار فيروس كورونا الجديد ، وهو أحد مسببات الأمراض التنفسية ، عبر القطيرات ، والتي يمكن إطلاقها عندما يسعل شخص ما أو يعطس، هذه القطرات المعدية، إذا اتبعنا بالفعل جميع الحالات المصحوبة بأعراض ، وعزلنا تلك الحالات ، وتبعنا جهات الاتصال وعزلنا تلك الحالات ، فسنقلل بشكل كبير معدل الانتشار.