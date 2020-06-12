محافظ المنوفية: تطهير مليون و516 ألف و259 مبنى ومنشأة ضد فيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن سحب 755 رخصة قيادة لسائقي السيارات بكافة الطرق بنطاق المحافظة منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، مؤكداً على استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس .

وفي ضوء توجيهات محافظ المنوفية باستمرار تكثيف حملات الرش والتطهير واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين تنفيذاً لخطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، أشار المحافظ أن إجمالى ما تم تطهيره بلغ مليون و 516 ألف و 259 مبنى ومنشاة حكومية وذلك خلال الفترة من 10 أبريل الماضى وحتى 10 يونيو الجارى ، حيث تم تطهير 919 مستشفى و 6339 وحدة صحية و 129391 شارع وكذا تطهير 6468 مرافق متنوعة ، وتطهير 45968 مبانى حكومية و مليون و 328 الف و 188 منشأت أخرى منازل .

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار حملات التطهير والتعقيم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى وشركة مياة الشرب والصرف الصحى ، وكذا تكثيف الحملات أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين، مناشداً المواطنين بالإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوي والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً علي الصحة العامة .



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (1)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (1)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (2)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (2)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (3)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (3)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (4)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (4)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (5)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (5)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (6)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (6)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (7)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (8)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (8)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (9)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (10)



استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق (11)