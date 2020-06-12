اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 01:04 م
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محافظ القليوبية يتفقد منطقة محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:00 م
محافظ القليوبية يتفقد منطقة محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر محافظ القليوبية يتفقد العمل بالمحور
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم ، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، في ساعة مبكرة من صباح، اليوم الجمعة، منطقة محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر.

وتابع المحافظ، أعمال رفع تراكمات القمامة أسفل المحور ورفع الإشغالات بالمنطقة المحيطة بالمحور والتى بدأت طوال الأسبوع الماضى، موضحا أن المحور يساعد فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة، وسينقل المنطقة بالكامل نقلة نوعية ويعد إضافة جديدة لشبكة الطرق التي تم تنفيذها الفترة الماضية.

وأشارت المحافظة، بأن منطقة الربط تبدأ من نزلة كوبري مسطرد حتي بداية طريق شبرا بنها الحر مرورا بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، الذي يبلغ طوله 4200م2، والمزمع افتتاحه خلال أسابيع.

كما شدد المحافظ، على دفع الأعمال وسرعة الانتهاء من المرافق (الغاز - المياه -الصرف الصحي -والكهرباء)، كما وجه بالتنسيق مع إدارة المرور  لإزالة أي مخالفات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

 

متابعة العمل بالمحور

متابعة العمل بالمحور

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 

محافظ القليوبية يتفقد العمل بالمحور
محافظ القليوبية يتفقد العمل بالمحور

 

محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها
محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها

 


اخبار القليوبية

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محافظ القليوبية

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شبرا الخيمة

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