اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: غلق معملين ومحل مخللات وضبط 60 طنا غير صالحة للاستهلاك

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:24 م
محافظ الدقهلية: غلق معملين ومحل مخللات وضبط 60 طنا غير صالحة للاستهلاك محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن غلق معملي ومحل لتصنيع وبيع مخللات، وضبط 60 طن غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بدكرنس

 

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية والصحية للتداول. 

 

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، ان المضبوطات تشمل 50 برميل مخللات مشكلة باجمالي وزن 60 طن بالمعملين لتغير في خواصها ووجود حشرات وديدان بمعمل مخللات بدكرنس، وضبط 25 كيلو مخللات بالمحل، وسحب 5 عينات وارسالها للمعمل المشترك ،وتم تحرير 5 محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق.

 

 

 

 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

أغذية فاسدة

محافظ الدقهلية

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