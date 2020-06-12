محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال "مبادرة إسكندرية أجمل بطلابها"

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال "مبادرة إسكندرية أجمل بطلابها" لتجميل أسوار مدارس الإسكندرية وذلك بمدرستي مصطفي كامل الفنية بنات ومدرسة عبد الله نديم الإعدادية بنين، حيث تم الانتهاء من تجميل 30 مدرسة.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم أنه خلال التفقد؛ وجه المحافظ بأن تكون أعمال المبادرة في إطار تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالإسكندرية، والذى تقوم على تنفيذه الجامعة الألمانية بناء علي بروتوكول تعاون الموقع بين المحافظة والجامعة الألمانية بالقاهرة.

وكان محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء لإنتاج كمامات القماش بمدارس التعليم الفني بمحافظة الإسكندرية وفقا للمواصفات القياسية المرسلة من وزارة الصحة. جاء ذلك من داخل مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات. بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والأستاذ يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأشاد بالكمامات المنتجة لافتا أنها جاءت مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، ومعايير وزارة الصناعة. ووجه الشكر إلى وزارة التربية والتعليم على اتاحتها لصناعة تلك الكمامات بمدارس الإسكندرية.

وأكد أن تلك الكمامات تطرح بأسعار بسيطة تتناسب مع إمكانيات جميع المواطنين. مشيرا إلى أن سعر الكمامة الواحدة يبلغ 9 جنيهات صالحة للاستخدام حتي 45 يوم ويتم إعادة غسلها وتعقيمها عقب كل استخدام وذلك وفقا لارشادات وزارة الصحة.

وكلف المحافظ وكيل مديرية التربية والتعليم بتسخير جميع مجهودات التعليم الفني بالإسكندرية لإنتاج أكبر كمية من تلك الكمامات لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتغطية احتياجات محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.



جولة مدارس الاسكندرية



جولة مدارس الاسكندرية