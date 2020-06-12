اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال "مبادرة إسكندرية أجمل بطلابها"

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:07 م
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال "مبادرة إسكندرية أجمل بطلابها" محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال "مبادرة إسكندرية أجمل بطلابها" لتجميل أسوار مدارس الإسكندرية وذلك بمدرستي مصطفي كامل الفنية بنات ومدرسة عبد الله نديم الإعدادية بنين، حيث تم الانتهاء من تجميل 30 مدرسة.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم أنه خلال التفقد؛ وجه المحافظ بأن تكون أعمال المبادرة في إطار تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالإسكندرية، والذى تقوم على تنفيذه الجامعة الألمانية بناء علي بروتوكول تعاون الموقع بين المحافظة والجامعة الألمانية بالقاهرة.

وكان محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء لإنتاج كمامات القماش بمدارس التعليم الفني بمحافظة الإسكندرية وفقا للمواصفات القياسية المرسلة من وزارة الصحة. جاء ذلك من داخل مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات. بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والأستاذ يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأشاد بالكمامات المنتجة لافتا أنها جاءت مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، ومعايير وزارة الصناعة. ووجه الشكر إلى وزارة التربية والتعليم على اتاحتها لصناعة تلك الكمامات بمدارس الإسكندرية.

وأكد أن تلك الكمامات تطرح بأسعار بسيطة تتناسب مع إمكانيات جميع المواطنين. مشيرا إلى أن سعر الكمامة الواحدة يبلغ 9 جنيهات صالحة للاستخدام حتي 45 يوم ويتم إعادة غسلها وتعقيمها عقب كل استخدام وذلك وفقا لارشادات وزارة الصحة.

وكلف المحافظ وكيل مديرية التربية والتعليم بتسخير جميع مجهودات التعليم الفني بالإسكندرية لإنتاج أكبر كمية من تلك الكمامات لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتغطية احتياجات محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

 

جولة مدارس الاسكندرية (1)
جولة مدارس الاسكندرية 

 

جولة مدارس الاسكندرية (2)
جولة مدارس الاسكندرية 

 

جولة مدارس الاسكندرية (4)
جولة مدارس الاسكندرية 

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

مدارس الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل قضية رشوة متهم فيها مسئولون بالإسكندرية.. رئيس حى وسط أسندت الإزالات لشركة بالأمر المباشر مقابل 20 ألف جنيه.. وباحثة تتلقى رشاوى لتسهيل تخصيص أراضى الدولة.. ونائب يتلقى 2 مليون جنيه نظير توقيع المحافظ

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:00 م

فيديو وصور.. محافظ الإسكندرية يطلق مشروع تصنيع الكمامات بأيدي الطالبات

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:32 م

التحفظ على 1410 كمامات داخل محل بدون ترخيص في الإسكندرية

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:28 م

التحفظ على 55 ألف عبوة حلوى فاسدة في الإسكندرية

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة