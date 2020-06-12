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للعام الثانى.. جامعة سوهاج ضمن أفضل الجامعات العالمية فى تصنيف "CWUR"

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:44 م
للعام الثانى.. جامعة سوهاج ضمن أفضل الجامعات العالمية فى تصنيف "CWUR" الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إدراج الجامعة للعام الثانى على التوالي، ضمن التصنيف الدولى لأفضل جامعات العالم، وذلك وفقا للتصنيف الدولى الذى أجراه "The Center for World University Rankings" "CWUR"، وهو المركز المعنى بإجراء تصنيفات دورية لأفضل الجامعات على مستوى العالم بما يضمن الاستدلال بمؤشر التقييم فى تحسين النواتج التعليمية والبحثية، ، وذلك فى نسخته لعام 2021-2020، والتى تم اعلانها من قبل  القائمين على هذا التصنيف .

وقال عزيز، إن الجامعة احتلت المركز 1870 على مستوى العالم من بين أكثر من 20 ألف جامعة مشاركة فى هذا التصنيف، موضحا أن دخول الجامعة للتصنيف الدولي، عامين متتاليين يعكس دور الجامعة العلمى والبحثي، من خلال استراتيجية محددة للإرتقاء بمركزها فى التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة دخلت لأول مرة فى هذا التصنيف عام 2019/2020، موضحا الجهود التى يتم بذلها للارتقاء بالمستوى التعليمى والبحثى من خلال تشجيع الباحثين على النشر الدولى المتميز، ودعم نشر الأبحاث فى المجلات العالمية ذات التأثير العالي، وانشاء وحدة للنشر العلمى .

واضاف الدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف (CWUR) يقوم باختيار 2000 جامعة فقط من بين 20 ألف جامعة على مستوى العالم، بناء على أربعة معايير رئيسية هي: جودة التعليم (Quality of Education) بنسبة 25%، وتوظيف الخريجين (Alumni Employment) بنسبة 25% أيضاً، وتميز أعضاء هيئة التدريس (Quality of Faculty) بنسبة 10%، ومخرجات وأداء البحث العلمى (Research Performance) بنسبة 40%، والتى تشمل أربعة معايير فرعية بنسبة 10% لكل معيار فرعى وهي: عدد الأبحاث الكلي، وعدد الأبحاث المميزة، وعدد الأبحاث التى تظهر فى المجلات ذات التأثير المرتفع، والاستشهادات البحثية.

 

 


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