لطلاب الثانوية العامة.. اعرف إزاى تحمى نفسك من كورونا أثناء الامتحان

كتب محمود طه حسين

تنطلق امتحانات الثانوية العامة فى 21 يونيو الجارى، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل وإجراءات حماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد .

اليوم السابع يوضح لطلاب الثانوية العامة كيفية حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا كما يلى:

ـ ارتداء كمامة قبل دخول لجنة الامتحان.

ـ الابتعاد عن التجمعات مع زملائك أو فى الشارع.

ـ تلاشى الزحام فى وسائل المواصلات.

ـ الحضور بأدوات التعقيم الشخصية مثل زجاجات المطهرت.

ـ الحرص على التعقيم من خلال المرور على بوابة التعقيم باللجنة.

ـ عدم استخدام أى متعلقات شخصية من زميلك "مناديل، أقلام".

ـ لو شعرت بأى أعراض عليك إبلاغ المسئول الطبى داخل اللجنة.

ـ لو انت عندك أعراض كورونا لا تذهب إلى لجنة الامتحان.

ـ سيتم تأجيل امتحانك بعد تقديم إفادة طبية.

ـ التأجيل للدور الثانى سيكون بالدرجة الكاملة للمادة.