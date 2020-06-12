لجنة لحصر عمال الدليفرى بمطاعم الزقازيق لتقنين وضعهم وتشميع ورشة مخالفة الحظر

الشرقية - إيمان مهنى

قامت لجنة من رئاسة مركز الزقازيق بالشرقية، بالمرور على المطاعم لحصر العمالة التى تعمل بنظام الدلفيرى بنطاق دائرة المركز، تمهيدا لتقنين وضع العمالة والمطاعم.

وشمعت رئاسة حى ثان الزقازيق ورشة لتصليح إطارات السيارات وهى تعمل خلال فترة حظر التجوال وذلك بجوار مسجد الزراعة، التحفظ من الورشة على عدد اثنين كوريك رفع ومضبوطات أخرى وتم إيداعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، كما رفع الإشغالات الموجودة أمام محلات الفاكهة بمنطقة عمارات الإسكان والتعمير بنطاق حى ثان الزقازيق وتم إيداعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وكانت صدرت تعليمات بمنع التجمعات وإقامة حفلات الزفاف أو تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الازمة وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى والادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

والتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية و المولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق إبتداء من الساعة الـ 8 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور، و يسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

وأكد محافظ الشرقية، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .



