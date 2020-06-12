كنيسة مارجرجس حلوان: أطباء متطوعون لمساعدة مرضى كورونا وتقديم استشارات

كتبت سارة علام

أطلقت كنيسة القديس مار جرجس بحدائق حلوان، تحت رعاية الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين، خدمة جديدة لتقديم الاستشارات الطبية لدعم مرضى فيروس كورونا المستجد، حيث يشارك بالخدمة عدد من الأطباء المتطوعين، بهدف تقديم استشارات طبية عبر الهاتف أو خدمة الرسائل النصية عبر تطبيق "واتس آب" لمساعدة مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقي العلاج والنصائح الطبية اللازمة.