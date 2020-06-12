فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى أسبوع

كتبت هند مختار

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات ، 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع .

وتضمنت الشائعات تحصين "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والحكومة تسمح للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري والتصريح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا وبيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من كورونا بمقابل مادي

كما شملت الشائعات، توقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة كورونا، وعدم توافر أدوية البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي، وانسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا، وعجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثراً بأزمة كورونا،والاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة، وتداول رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن رحلات حج مجانية مقدمة من وزارة السياحة، وزيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض، وإيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية ًمن يوليو القادم.