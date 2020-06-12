فيديو لايف.. الكورنيش بالمنيا يعانق نهر النيل والمتحف الأتونى بعد التطوير

كورنيش النيل بمحافظة المنيا، هو أحد أهم أماكن التنزه بالمحافظة، حيث يمتد كورنيش النيل من أقصى الشمال إلى أقصى جنوب مدينة المنيا، ولذلك سمى بفسحة الفقراء، حيث تحول كورنيش النيل من مجرد كورنيش إلى علامه متميزة، خاصة بعد أعمال التطوير التى شهدها الكورنيش فى الفترة الأخيرة، والتى تمت على 3مراحل تم الانتهاء نهائيا من مرحلتين، وتتلقى المرحلة الثالثة والتى تمتد من ديوان محافظة المنيا حتى نادى المنيا الرياضى شمالا.
وفى المرحلة الثانية تظهر صورة جمالية لا تتواجد كثيرا فى كثير من محافظات مصر حيث يتعانق كورنيش النيل مع نهر النيل من الشرق وكذلك المتحف الأتونى شرق النيل .
وشهدت المرحلة الثانية من التطوير التى تمتد حتى مسجد سيدى احمد الفولى مساحات خضراء واسعة وطرق للسير بالإضافة إلى المقاعد الخشبية والمقاعد الاخرى واشكال من الخشب تصنع لوحة فنية جميلة سوف تكون فى استقبال أبناء محافظة المنيا عقب زوال فيروس كورونا والذى تسبب فى اغلاق الكورنيش أمام أبناء المحافظة لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا .
وفى نفس السياق تقوم الوحدة المحلية لمجلس ومدينة المنيا لمتابعة حالة الكورنيش بشكل دائما حفاظا على نظافته، وكذلك متابعة المرحلة الثالثة من التطوير والتى أوشكت على الانتهاء بعد أن تم عمل البنية الأساسية بها .
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