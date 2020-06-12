اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 04:42 م
خالد صلاح
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فيديو.. تخزين أدوية بروتوكولات علاج كورونا جشع أم خوف زائد؟

الجمعة، 12 يونيو 2020 04:00 م
فيديو.. تخزين أدوية بروتوكولات علاج كورونا جشع أم خوف زائد؟ علاج كورونا

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أظهرت أزمة كورونا العديد من الجوانب الإيجابية من تكاتف المجتمع وكثرة أعمال الخير، لكنها كشفت عن سلبيات كثيرة أبرزها تخزين الأدوية المستخدمة فى علاج كوفيد 19، سواء بسبب الخوف من نقصها أو اتباع نصائح طبية خاطئة أو للحصول على أرباح مالية كبيرة فى المستقبل القريب.

فى هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية: "إنه لا يجوز شرعًا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج "فيروس كوفيد-19" دون الحاجة إليها؛ تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد".

فى الفيديو التالى نستعرض تفاصيل القصة..

 

 


كورونا

علاج كوفيد 19

بروتوكولات علاج كورونا

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