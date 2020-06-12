فرنسا تسجل 28 حالة وفاة بفيروس كورونا والإجمالى 29374

باريس (رويترز)

قالت فرنسا اليوم الجمعة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية زاد 28 وفاة فقط، ليبلغ إجمالى الوفيات 29374 وفاة.

ويعتبر ذلك ثالث يوم لم تتخط فيه حالات الوفاة حاجز 30 وفاة، وهو أقل إجمالى للوفيات خلال ثلاثة أيام منذ أن بدأ فرض إجراءات العزل العام فى منتصف مارس ، واستقر إجمالى الوفيات يومى الخميس والأربعاء الماضيين عند 27 و23 وفاة.

وسجلت وزارة الصحة أيضا انخفاضا فى أعداد المصابين الذين يخضعون حاليا للعلاج من الإصابة بالفيروس فى المستشفيات بواقع 341 حالة ليبلغ إجمالى تلك الحالات 11124 حالة، فى حين انخفض عدد الحالات التى تخضع حاليا للرعاية الفائقة بواقع 24 حالة ليبلغ إجمالى تلك الحالات 879 . ويشهد الرقمان اتجاها نزوليا على مدى أسابيع.