فرنسا تدعو أمريكا لسحب إجراءاتها ضد المحكمة الجنائية الدولية

باريس (رويترز)

وصفت فرنسا اليوم الجمعة، قرارا أمريكيا بفرض عقوبات على موظفين فى المحكمة الجنائية الدولية بأنه هجوم على الدول الأطراف فى نظام روما الأساسي، ودعت واشنطن لسحب تلك الإجراءات.

وقال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان فى بيان إن القرار الأمريكى يهدد بإلقاء ظلال من الشك حول استقلالية نظام العدالة القضائية.

وسمح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الخميس بفرض عقوبات اقتصادية وحظر على سفر موظفين بالمحكمة الجنائية الدولية شاركوا تحقيق حول ما إذا كانت قوات أمريكية ارتكبت جرائم حرب فى أفغانستان.