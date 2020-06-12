اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 10:31 م
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فرنسا تدعو أمريكا لسحب إجراءاتها ضد المحكمة الجنائية الدولية

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:19 م
فرنسا تدعو أمريكا لسحب إجراءاتها ضد المحكمة الجنائية الدولية إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى وترامب
باريس (رويترز)

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وصفت فرنسا اليوم الجمعة، قرارا أمريكيا بفرض عقوبات على موظفين فى المحكمة الجنائية الدولية بأنه هجوم على الدول الأطراف فى نظام روما الأساسي، ودعت واشنطن لسحب تلك الإجراءات.

 

وقال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان فى بيان إن القرار الأمريكى يهدد بإلقاء ظلال من الشك حول استقلالية نظام العدالة القضائية.

 

وسمح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الخميس بفرض عقوبات اقتصادية وحظر على سفر موظفين بالمحكمة الجنائية الدولية شاركوا تحقيق حول ما إذا كانت قوات أمريكية ارتكبت جرائم حرب فى أفغانستان.

 

 


فرنسا

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أمريكا

المحكمة الجنائية الدولية

ماكرون

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