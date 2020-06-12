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غدا.. وزارة الطيران تبدأ تسيير رحلات جوية لإعادة العالقين فى قطر

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:13 م
غدا.. وزارة الطيران تبدأ تسيير رحلات جوية لإعادة العالقين فى قطر عودة العالقين المصريين - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تبدأ وزارة الطيران المدنى، غدآ السبت، تسيير رحلات استثنائية إلى مسقط، لعودة المصريين العالقين بقطر، حيث سيتم نقلهم على أحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط وتقوم شركة مصر للطيران واير كايرو بنقلهم إلى مطار القاهرة الدولى.
 
وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدنى، إنه سيتم تشغيل حوالى 18 رحلة استثنائية لشركات مصر للطيران وإير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني من مسقط (سلطنة عمان) إلى القاهرة لنقل حوالى 3000 مصرى من العالقين بدولة قطر بعد نقلهم على أحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط.
 
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
 
 
 

 


وزارة الطيران

جسر جوى

العالقين بقطر

المصريين العالقين بقطر

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