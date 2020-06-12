اليوم السابع
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عون: مصرف لبنان المركزى سيضخ دولارات اعتبارا من الاثنين لتعزيز العملة

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:41 م
عون: مصرف لبنان المركزى سيضخ دولارات اعتبارا من الاثنين لتعزيز العملة الرئيس اللبنانى ميشال عون
رويترز

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قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الجمعة، إن مصرف لبنان المركزى سيبدأ ضخ دولارات فى السوق اعتبارا من يوم الاثنين، بهدف تعزيز الليرة اللبنانية، عقب تراجع سريع للعملة فى الأيام القليلة الماضية.
 
وقال عون، فى بداية جلسة للحكومة، إن الخسائر الضخمة فى النظام المالى يجب ألا يتحملها المودعون بل الحكومة والبنك المركزى والبنوك التجارية.
 
تعانى الدولة اللبنانية من أزمة اقتصادية طاحنة سيكون لها تداعيات وخيمة على المواطنين فى البلاد ما أدى لاندلاع احتجاجات عارمة فى شوارع بيروت وعدد من المدن، ويعقد مجلس الوزراء اللبنانى اليوم الجمعة اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء للبحث عن الأوضاع المالية والنقدية على ضوء الاحتجاجات الأخيرة فى الشارع.
 
وانطلقت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء اللبناني الطارئة، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وذلك لبحث الأوضاع المالية والنقدية الصعبة التى يعيشها لبنان.
 
يأتى اجتماع مجلس الوزراء اللبنانى، بعد يوم من الاحتجاجات الشعبية وقطع طرقات رئيسية في عدد من المناطق اللبنانية، احتجاجا على وصول سعر الدولار إلى مستويات قياسية، وتهاوي قيمة الليرة اللبنانية، وأقدم عدد من المتظاهرين على قطع الطرقات فى العديد من المناطق اللبنانية مع استمرار الدعوات للتظاهر لإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة.

 


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