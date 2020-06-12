اليوم السابع
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عمدة لندن يحذر من تنظيم مظاهرات للتنديد بالعنصرية خوفا من عدوى كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:35 م
عمدة لندن يحذر من تنظيم مظاهرات للتنديد بالعنصرية خوفا من عدوى كورونا عمدة لندن
كتب محمد شعلان

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وجه صادق خان، عمدة لندن، رسالة إلى السكان الذين يخططون لتنظيم احتجاجات في العاصمة البريطانية للتنديد بالعنصرية ضد السود في امريكا والعالم، يطالبهم بالحفاظ على أرواحهم وأرواح عائلتهم من مخاطر عدوى فيروس كورونا خلال المظاهرات، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لأنفسكم، وأفراد عائلتك الذين قد يكونون عرضة لـ Covid-19 ، يرجى البقاء في المنزل وإيجاد طريقة آمنة لجعل سماع أصواتك".

كما وجه صادق خان، رسالة تهديد للجماعات المتطرفة التي تخطط لأعمال عنف وإثارة الشغب قائلا: "إلى الجماعات اليمينية المتطرفة التي تهدف إلى إثارة العنف والاختطاف والتشتيت عن الكفاح من أجل زعم المساواة والعدالة: لن تنجحوا. ليس لدى سكان لندن وقت لكراهيتهم ولن يفعلوا ذلك أبدًا".

 

وفي وقت سابق، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا، مقطع فيديو، يظهر اعتداء بالضرب على ضابطين، ما أسفر عن إصابتهما بجروح طفيفة في هاكني شرق العاصمة البريطانية لندن.

 

ونشرت صفحة للشرطة في بريطانيا عبر حسابها على تويتر، مقطع الفيديو، معلقة عليه قائلة :"هذا حقير حقًا ويجب على المجتمع ألا يقبل مثل هذا السلوك - نحن هنا لحمايتكم! الضباط في أمان".

 

ومن جانبه، أدان صادق خان عمدة لندن الواقعة، معلقا :"كان هؤلاء الضباط الشجعان يقومون بواجبهم ويساعدون الجمهور. نحن مدينون لهم بامتنان وأتمنى لهم الشفاء التام والسريع".

 

 


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