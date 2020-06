عمدة لندن يحذر من تنظيم مظاهرات للتنديد بالعنصرية خوفا من عدوى كورونا

وجه صادق خان، عمدة لندن، رسالة إلى السكان الذين يخططون لتنظيم احتجاجات في العاصمة البريطانية للتنديد بالعنصرية ضد السود في امريكا والعالم، يطالبهم بالحفاظ على أرواحهم وأرواح عائلتهم من مخاطر عدوى فيروس كورونا خلال المظاهرات، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لأنفسكم، وأفراد عائلتك الذين قد يكونون عرضة لـ Covid-19 ، يرجى البقاء في المنزل وإيجاد طريقة آمنة لجعل سماع أصواتك".

My message to all those planning to protest over the next few days for #BlackLivesMatter: For yourselves, your family members who may be vulnerable to Covid-19, and for the wider cause, please stay at home and find a safe way to make your voices heard. 1/2 https://t.co/vUB1tzZSVu pic.twitter.com/hg7Qj5v1fk