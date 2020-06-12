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ضبط 5500 علبة سجائر بحوزة تاجرين قبل بيعها بالسوق السوداء بكفر الشيخ

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:31 ص
ضبط 5500 علبة سجائر بحوزة تاجرين قبل بيعها بالسوق السوداء بكفر الشيخ سجائر - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين في كفر الشيخ ، من ضبط تاجري بقالة، بالحامول، وبحوزتهما كميات من علب السجائر، حجباها عن البيع بغرض إعادة بيعها بأسعار السوق السوداء.

وردت معلومات للعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، بحجب "س. م. ح. إ"، 43 سنة، صاحب محل بقالة، ويقيم بقرية السرايات التابعة لمركز الحامول، و"أ. ح. ص. ح"، 41 سنة، صاحب محل بقالة، بندر الحامول، لسلع "سجائر مختلفة الأنواع"، عن التداول ،لإعادة بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

شكل اللواء هيثم عطا ،مدير إدارة البحث الجنائي، حملة برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث القسم، وتوجهت ناحية عنوان التاجرين المذكورين بعد إثبات التحريات صحة ما ورد من معلومات، وتم ضبطهما بحيازة الأول 3 آلاف علبة سجائر، والثاني ألفين و500 علبة.

تحرر المحضر رقم 911 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة الحامول، والمحضر رقم 712 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة الحامول.

 

 



 

 


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