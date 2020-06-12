اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 07:10 م
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ضبط 46 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية بأسيوط

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:10 م
ضبط 46 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية بأسيوط حملة أمنية - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط من خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية، وأطراف الخصومات الثأرية،  وحائزى الأسلحة غير المرخصة بالاشتراك وضباط الأمن العام من ضبط 46 قطعة سلاح متنوعة خلال يوم واحد.

وكانت مديرية امن أسيوط قد شنت حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة ،وحائزيها تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام  بأسيوط والعميد الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضباط الأمن المركزى.

أسفرت الحملات على مراكز المحافظة عن ضبط 46 قطعة  سلاح متنوعة من بينها 15 بندقية آلية ، و17 بندقية خرطوش ،وباقى الأسلحة تنوعت ما بين مسدسات خرطوش وأخرى محلية الصنع ،وكميات من الذخيرة المتنوعة. وتحررت المحاضر اللازمة ،وجار العرض على النيابة العامة ،واستكمال الإجراءات القانونية.

 

 
 

 


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