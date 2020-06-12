اليوم السابع
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ضبط 23 كجم لحوم شاورما منتهية الصلاحية فى حملة لتموين الغربية

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:00 م
ضبط 23 كجم لحوم شاورما منتهية الصلاحية فى حملة لتموين الغربية شاورما - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمى حملاتها المكبرة لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بجميع مراكز ومدن المحافظة.
 
في هذ السياق، شنت مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط 23 كيلوجراما لحوم شاورما منتهية الصلاحية داخل إحدى المطاعم بنطاق حى ثان طنطا ، وتم تحرير محضر رقم 13534، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
يذكر أن الحملة تشكلت برئاسة وكيل وزارة التموين بالغربية، وضمت عادل فتحى مدير إدارة بندر طنطا، وياسر مراد رئيس قسم الرقابة ببندر طنطا.
 
من ناحية أخرى تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين الغربية من ضبط ألف علبة سجائر كليوباترا داخل محل بقاله بقصد بيعهم للجمهور بأسعار أزيد من سعرها الرسمي.
 
كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بقيام صاحب محل بقالة بتجميع كميات كبيرة من السجائر بقصد بيعهم بالسوق بازيد من السعر الرسمي. وتم إعداد حملة استهدفت المحل وعثر بداخله على ألف علبة سجائر  وتحرر محضر رقم 13939جنح اول طنطا ضد "رضا.ع.ش" ، كما تم ضبط 43 عبوة جمبرى كبير وكاليمارى منتهية الصلاحية انتهاء 1/2/2020من ماركت أول طنطا وتحرر محضر رقم 13940 جنح أول طنطا.
 
من ناحية أخرى شنت مديرية التموين في محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة بالتعاون مع ضباط مباحث التموين لضبط السلع الغير صالحة للاستهلاك بمراكز ومدن المحافظة .

وأسفرت الحملة عن ضبط 2000 علبة سجائر داخل مخزن بدون ترخيص بكفر الزيات وتم عمل محضر رقم 23163 جنح أمن دولة طوارئ وتم التحفظ على المضبوطات لحين عرضها على النيابه العامة.

فيما تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، صباح أمس الأربعاء، من ضبط 3800 عبوة دواء منتهية الصلاحية بطنطا، خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق.

 


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