اليوم السابع
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خالد صلاح
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ضبط تاجر لتجميعة 10 آلاف علبة سجائر بغرض التربح ببنى سويف وتحرير 30 محضرا

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:21 م
ضبط تاجر لتجميعة 10 آلاف علبة سجائر بغرض التربح ببنى سويف وتحرير 30 محضرا حملة من مديرية تموين بنى سويف
بنى سويف- هانى فتحى

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ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف، برئاسة المهندس وصفي عبد الله مدير مديرية التموين ببني سويف، وبالتنسيق مع العقيد محمد محفوظ رئيس قسم مباحث التموين، تاجرا، لتجميعة 20 كرتونة سجائر بها 10 آلاف علبة بغرض التربح منها.

وقامت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف برئاسه احمد دياب وكيل المديريه ورمضان معوض مدير الرقابه التموينيه ونادر شفيق مدير الاداره العامه للتجاره الداخليه وحسن حسين القماش وعبد التواب عبد التواب وعبد الله شحاته المفتشين بالاداره بحملة لضبط تجار السوق السوداء.
 
وضبطت الحملة أحد التجار قام بتجميع  20 كرتونة سجائر تحتوى على 10آلاف علبة، قام بتجميعها لاعاده بيعها بغرض التربح،  كما تم ضبط  20 تاجر لقيامهم ببيع السجائر بأزيد من السعر المحدد من قبل الشركة، كما تم ضبط  10تجار لامتناعهم عن بيع السجائر لجمهور المستهلكين، وتم تحرير المحاضر والعرض علي النيابه العامة.
 
 

 


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