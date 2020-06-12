اليوم السابع
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ضبط أطنان أغذية فاسدة وكمامات كورونا مجهولة المصدر

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:30 م
ضبط أطنان أغذية فاسدة وكمامات كورونا مجهولة المصدر أغذية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1366) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 3300 طن سلع غذائية "كبدة مستوردة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة قويسنا (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول ( 6 طن سلع غذائية ("دقيق فاخر – سكر") بقصد رفع أسعارها.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 500,22 طن "سمسم – ملح طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج وكذا (100) كيلو جرام "طحينة" منتج نهائى ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر (محافظة الأسكندرية) لحيازته (55404 عبوة سلع غذائية "حلوى جافة – شيكولاتة - بسكويت") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الدخيلة (محافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول (1410 قطعة "كمامة") بقصد رفع أسعارها، فضلا عن ضبط مالك المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة لقاهرة) لحيازته (311960 قطعة مستلزمات طبية "شاش طبى – رباط ضاغط – فوطة طبية – مريلة تمريض") مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك هايبر لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير (بمحافظة البحيرة) لحجبه عن التداول ( 4970 "عبوة سجائر") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


أغذية

مواد غذائية

حملات تموينية

الداخلية

كمامة

كورونا

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