صور.. مطار الأقصر الدولى يستقبل رحلة تقل 151 من العالقين بالكويت

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت بمحافظة الأقصر الرحلات الدولية بقلب مطار الأقصر الدولى، وذلك لعودة المصريين العالقين بدولة الكويت والوصول لبلادهم عبر جمارك مطار الأقصر، حيث استقبل المطار، مساء اليوم الجمعة، رحلة جديدة من دولة الكويت.

وشهد مطار الأقصر الدولى، مساء اليوم الجمعة فى تمام الساعة الخامسة مساءاً، وصول طائرة مصر للطيران القادمة من الكويت وعلى متنها عدد 151 راكباً من المواطنين المصريين العالقين فى الكويت، وعودتهم لبلادهم بصعيد مصر عبر مطار الأقصر الدولى وتسهيل وصولهم، وذلك فى إطار تعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعبد الله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام بسرعة تسهيل وتيسير جميع الإجراءات الجمركية فى جميع المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية.

وقامت لجنة من العاملين بجمارك الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع، بإنهاء الإجراءات الجمركية علي الأمتعة الشخصية للركاب، وسط الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد، وجميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان قد استقبل مطار الأقصر الدولى بمحافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، فى تمام الساعة الخامسة مساء، طائرة مصر للطيران القادمة من جدة وعلى متنها عدد 150 راكباً من المواطنين المصريين العالقين فى المملكة العربية السعودية.



مطار الأقصر الدولى يستقبل رحلة دولة ثالثة تقل 151 مصرياً عالقاً بدولة الكويت



مطار الأقصر الدولى يستقبل رحلة دولة ثالثة تقل 151 مصرياً عالقاً بدولة الكويت



مطار الأقصر الدولى يستقبل رحلة دولة ثالثة تقل 151 مصرياً عالقاً بدولة الكويت