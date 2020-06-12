اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 07:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مطار الأقصر الدولى يستقبل رحلة تقل 151 من العالقين بالكويت

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:17 م
صور.. مطار الأقصر الدولى يستقبل رحلة تقل 151 من العالقين بالكويت مطار الأقصر الدولى يستقبل رحلة تقل 151 مصرياً عالقاً بدولة الكويت
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصلت بمحافظة الأقصر الرحلات الدولية بقلب مطار الأقصر الدولى، وذلك لعودة المصريين العالقين بدولة الكويت والوصول لبلادهم عبر جمارك مطار الأقصر، حيث استقبل المطار، مساء اليوم الجمعة، رحلة جديدة من دولة الكويت.

وشهد مطار الأقصر الدولى، مساء اليوم الجمعة فى تمام الساعة الخامسة مساءاً، وصول طائرة مصر للطيران القادمة من الكويت وعلى متنها عدد 151 راكباً من المواطنين المصريين العالقين فى الكويت، وعودتهم لبلادهم بصعيد مصر عبر مطار الأقصر الدولى وتسهيل وصولهم، وذلك فى إطار تعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعبد الله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام بسرعة تسهيل وتيسير جميع الإجراءات الجمركية فى جميع المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية.

وقامت لجنة من العاملين بجمارك الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع، بإنهاء الإجراءات الجمركية علي الأمتعة الشخصية للركاب، وسط الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد، وجميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان قد استقبل مطار الأقصر الدولى بمحافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، فى تمام الساعة الخامسة مساء، طائرة مصر للطيران القادمة من جدة وعلى متنها عدد 150 راكباً من المواطنين المصريين العالقين فى المملكة العربية السعودية.

مطار الأقصر الدولى يستقبل رحلة دولة ثالثة تقل 151 مصرياً عالقاً بدولة الكويت (1)
مطار الأقصر الدولى يستقبل رحلة دولة ثالثة تقل 151 مصرياً عالقاً بدولة الكويت 

 

مطار الأقصر الدولى يستقبل رحلة دولة ثالثة تقل 151 مصرياً عالقاً بدولة الكويت (2)
مطار الأقصر الدولى يستقبل رحلة دولة ثالثة تقل 151 مصرياً عالقاً بدولة الكويت

 

مطار الأقصر الدولى يستقبل رحلة دولة ثالثة تقل 151 مصرياً عالقاً بدولة الكويت (3)
مطار الأقصر الدولى يستقبل رحلة دولة ثالثة تقل 151 مصرياً عالقاً بدولة الكويت

 

مطار الأقصر الدولى يستقبل رحلة دولة ثالثة تقل 151 مصرياً عالقاً بدولة الكويت (4)
مطار الأقصر الدولى يستقبل رحلة دولة ثالثة تقل 151 مصرياً عالقاً بدولة الكويت

 


الاقصر

مطار الاقصر الدولى

عودة العالقين من الكويت

اخبار الاقصر

مطار الاقصر

عودة الرحلات الدولية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. حملات رش وتعقيم من شباب الهلال الأحمر بالأقصر بوحدات المرور

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:54 م

مستشفى الأقصر العام تشهد شفاء والدة أول مولود بالمستشفى وخروجها بالطفل

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:56 م

إصابة قس فى الأقصر بكورونا أثناء صلاته على المتوفين بالفيروس وعزله بالدير

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:18 م

المدينة الشبابية في الطود: خروج 3 حالات عقب شفائهم من كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:07 م

مدينة الأقصر تواصل حملات إزالة التعديات وتنفذ 6 قرارات.. صور

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

للمدرسين.. اعرف إزاى تقدم اعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

للمدرسين.. اعرف إزاى تقدم اعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

تعرف على العقوبات الموجهة لـ حنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحكمة

تعرف على العقوبات الموجهة لـ حنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحكمة

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة